Чемпионат Беларуси по хоккею: "Локомотив" примет "Неман", а "Металлург" схлестнется с "Гомелем"

Хоккейные баталии в самом разгаре - сразу три ледовые арены примут противостояния чемпионата Беларуси. Откроет игровой день матч в Орше.

Местный "Локомотив", который идет в нижней части турнирной таблицы, в 17 ноября 17:55 сыграет с дружиной из топ-10 первенства - гродненским "Неманом".

Гораздо позже, в 20:10, пройдет жаркое полесское дерби - жлобинский "Металлург" на своей арене схлестнется с "Гомелем". Коллективы - соседи и по сводному табелю: "волки" идут на 7-м месте, "рыси" на строчку ниже.