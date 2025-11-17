3.67 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Чемпионат Беларуси по хоккею: "Локомотив" примет "Неман", а "Металлург" схлестнется с "Гомелем"
Автор:Редакция news.by
Хоккейные баталии в самом разгаре - сразу три ледовые арены примут противостояния чемпионата Беларуси. Откроет игровой день матч в Орше.
Местный "Локомотив", который идет в нижней части турнирной таблицы, в 17 ноября 17:55 сыграет с дружиной из топ-10 первенства - гродненским "Неманом".
Гораздо позже, в 20:10, пройдет жаркое полесское дерби - жлобинский "Металлург" на своей арене схлестнется с "Гомелем". Коллективы - соседи и по сводному табелю: "волки" идут на 7-м месте, "рыси" на строчку ниже.
Обе встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5". Помимо этого, еще в одной схватке дня лидер Белорусской экстралиги - столичная "Юность" в 19:00 сыграет с абсолютным аутсайдером чемпионата - "Могилевом".