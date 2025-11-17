Товарооборот Беларуси и Ростовской области в 2024 году составил почти 800 млн долларов

Беларусь готова предложить Ростовской области товары и услуги на условиях лучше, чем у иностранцев. Об этом заявил Президент на встрече с губернатором российского региона. Александр Лукашенко отметил, что у сторон есть огромный потенциал в машиностроении, промышленности и других сферах деятельности.

Юрий Слюсарь впервые в качестве губернатора прибыл в Беларусь. А вот с Ростовом у Минска сложились давние и прочные связи: за 2024 год товарооборот составил почти 800 млн долларов.

Из Беларуси едут в регион продукты, шины, лесоматериалы и строительные материалы, по обратному маршруту - металлы, специфические товары и многое другое.