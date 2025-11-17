В ФРГ предсказывают начало войны НАТО с Россией

Война между Россией и НАТО может начаться в 2028 году, считает министр обороны Германии. Писториус обсудил вероятность конфликта в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, сначала прогноз был на 2029 год, но сейчас ряд экспертов называет именно 2028 год. А многие военные историки и вовсе считают, что Европа провела последнее мирное лето, заметил немецкий министр.