В ФРГ предсказывают начало войны НАТО с Россией
Автор:Редакция news.by
Война между Россией и НАТО может начаться в 2028 году, считает министр обороны Германии. Писториус обсудил вероятность конфликта в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, сначала прогноз был на 2029 год, но сейчас ряд экспертов называет именно 2028 год. А многие военные историки и вовсе считают, что Европа провела последнее мирное лето, заметил немецкий министр.
Такой пугающий прогноз он привел, говоря о необходимости укрепления вооруженных сил альянса для подготовки к возможным боевым действиям против России.