Политолог Манойло: Перекрыв границы с Беларусью, Литва выстрелила себе в ногу
Литва все еще держит границу закрытой. Такие необдуманные действия, по мнению эксперта Андрея Манойло, грозят значительными экономическими убытками для страны.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Перекрыв границу, литовцы, очевидно, сами себе все испортили. Они выстрелили себе в ногу. Они-то рассчитывали притормозить белорусские фуры для того, чтобы сделать неприятно Республике Беларусь, но наткнулись на обратную сторону этой медали, так как выяснилось, что в этот момент к границе подходил большой поток литовских фур с грузами, принадлежащими очень уважаемым гражданам Литвы. Огромное количество этих фур с грузом застряли на этом переходе не потому, что Беларусь их не пропускала (Беларусь, наоборот, создавала все условия для того, чтобы они покинули территорию Республики), а потому что Литва их не принимала".