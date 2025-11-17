Политолог Манойло: Перекрыв границы с Беларусью, Литва выстрелила себе в ногу

"Перекрыв границу, литовцы, очевидно, сами себе все испортили. Они выстрелили себе в ногу. Они-то рассчитывали притормозить белорусские фуры для того, чтобы сделать неприятно Республике Беларусь, но наткнулись на обратную сторону этой медали, так как выяснилось, что в этот момент к границе подходил большой поток литовских фур с грузами, принадлежащими очень уважаемым гражданам Литвы. Огромное количество этих фур с грузом застряли на этом переходе не потому, что Беларусь их не пропускала (Беларусь, наоборот, создавала все условия для того, чтобы они покинули территорию Республики), а потому что Литва их не принимала".