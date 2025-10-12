В минском Дворце искусства проходит арт-проект "Осенний салон"

"Осенний салон" проходит во Дворце искусства. Арт-проект здесь принимают в десятый раз.

В экспозиции более 500 работ современных белорусских художников: арт-объекты, инсталляции, 3D-фигуры и картины.

В 2025 году для участия в проекте было подано свыше 1 тыс. заявок. Из них профессиональное жюри отобрало лучшие работы, которые и представлены на выставке.

Александр Зинкевич, куратор проекта "Осенний салон":

"Можно посмотреть порядка 600 работ. Это керамика, скульптура, живопись, монументальные и графические техники. Все, чем живет белорусское культурное поле, представлено у нас".