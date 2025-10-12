3.69 BYN
В минском Дворце искусства проходит арт-проект "Осенний салон"
"Осенний салон" проходит во Дворце искусства. Арт-проект здесь принимают в десятый раз.
В экспозиции более 500 работ современных белорусских художников: арт-объекты, инсталляции, 3D-фигуры и картины.
В 2025 году для участия в проекте было подано свыше 1 тыс. заявок. Из них профессиональное жюри отобрало лучшие работы, которые и представлены на выставке.
Александр Зинкевич, куратор проекта "Осенний салон":
"Можно посмотреть порядка 600 работ. Это керамика, скульптура, живопись, монументальные и графические техники. Все, чем живет белорусское культурное поле, представлено у нас".
До конца октября во время выставки будут проходить киносеансы, лекции и мастер-классы. Кульминацией станет ночь "Осеннего салона", которая объединит музыку, образовательные проекты и встречи с художниками.