Москва пока не получила разъяснения от Вашингтона слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Москва пока не получила по дипломатическим каналам разъяснения от Вашингтона слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил министр иностранных дел России.

Сергей Лавров отметил, что до сих пор неясно, о каких именно тестах идет речь: об испытаниях носителей ядерного оружия, о так называемых подкритических испытаниях, или же Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натурные ядерные испытания.