3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Москва пока не получила разъяснения от Вашингтона слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Автор:Редакция news.by
Москва пока не получила по дипломатическим каналам разъяснения от Вашингтона слов Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил министр иностранных дел России.
Сергей Лавров отметил, что до сих пор неясно, о каких именно тестах идет речь: об испытаниях носителей ядерного оружия, о так называемых подкритических испытаниях, или же Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натурные ядерные испытания.
Лавров также добавил, что МИД России принял к исполнению поручение Владимира Путина внести предложения о возможности подготовки к тестированию ядерного оружия.