В песнях целая эпоха: Пахмутова передала личный архив Государственной российской библиотеке

Партитуры к произведениям, золотой диск "Мелодия" и уникальные фотоснимки. Александра Пахмутова передала личные архивы Государственной российской библиотеке. Вместе с супругом, поэтом Николаем Добронравовым, она создала сотни песен, которые стали хитами в СССР. Легендарные "Нежность", "Надежда" и знаменитая "Беловежская пуща", которая уже 50 лет один из символов Беларуси.



Кстати, текст песни с личными пометками Пахмутовой теперь тоже будет храниться в архиве. Здесь же десятки черно-белых снимков. Среди них фото Пахмутовой с Владимиром Мулявиным. Они тесно сотрудничали, и ее песни идеально подходили под уникальный вокал Песняра. Произведение "Белоруссия" стало музыкальным символом эпохи. Также можно увидеть фото Александры Николаевны с трехкратным олимпийским чемпионом, белорусом Александром Медведем.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Я услышал песню "Беловежская пуща" раньше, чем побывал в Беловежской пуще. Состоялось мероприятие по передаче архивов - это часть нашей общей истории, и хорошо, что эти архивы можно будет посмотреть. Я рад, что Александра Николаевна, несмотря на ее годы, находится в хорошем, боевом настроении. Хочется, чтобы такие люди, которые являются частью эпохи, подольше были с нами и радовали нас своим творчеством".