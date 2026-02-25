ВТБ (Беларусь) выступил партнером цикла театральных кинопоказов

Фото: театр им. Евгения Вахтангова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1967f0e2-d9ef-4dc7-89c3-7a476840f9ca/conversions/91acc571-4224-42f4-af49-07bb5d58d2d4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1967f0e2-d9ef-4dc7-89c3-7a476840f9ca/conversions/91acc571-4224-42f4-af49-07bb5d58d2d4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1967f0e2-d9ef-4dc7-89c3-7a476840f9ca/conversions/91acc571-4224-42f4-af49-07bb5d58d2d4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1967f0e2-d9ef-4dc7-89c3-7a476840f9ca/conversions/91acc571-4224-42f4-af49-07bb5d58d2d4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: театр им. Евгения Вахтангова

12 марта в минском кинотеатре SKYLINE при поддержке ВТБ (Беларусь) стартует весенний сезон культурно-просветительского проекта "Линии искусства". В программе - 6 эксклюзивных показов спектаклей разных жанров.

Первой зрители увидят постановку по одноименной поэме Николая Гоголя "Мертвые души" театра им. Евгения Вахтангова. Спектакль создан в оригинальном жанре "галопад" - динамичного и головокружительного бального танца, символизирующего хаос и утрату нравственных ценностей у общества. 26 марта публику приглашают на просмотр итальянской кинооперы режиссера Франко Дзеффирелли "Паяцы". Киноверсия сочетает в себе драматизм театра и кинематографичность.

В течение весны проект "Линии искусства" будет радовать зрителей оперными шедеврами, изящными балетными постановками и драматическими спектаклями. Следить за анонсами можно в социальных сетях SKYLINE Cinema и ВТБ (Беларусь).