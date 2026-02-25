Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ВТБ (Беларусь) выступил партнером цикла театральных кинопоказов

театральная постановка
Фото: театр им. Евгения Вахтангова

12 марта в минском кинотеатре SKYLINE при поддержке ВТБ (Беларусь) стартует весенний сезон культурно-просветительского проекта "Линии искусства". В программе - 6 эксклюзивных показов спектаклей разных жанров.

Первой зрители увидят постановку по одноименной поэме Николая Гоголя "Мертвые души" театра им. Евгения Вахтангова. Спектакль создан в оригинальном жанре "галопад" - динамичного и головокружительного бального танца, символизирующего хаос и утрату нравственных ценностей у общества. 26 марта публику приглашают на просмотр итальянской кинооперы режиссера Франко Дзеффирелли "Паяцы". Киноверсия сочетает в себе драматизм театра и кинематографичность.

В течение весны проект "Линии искусства" будет радовать зрителей оперными шедеврами, изящными балетными постановками и драматическими спектаклями. Следить за анонсами можно в социальных сетях SKYLINE Cinema и ВТБ (Беларусь).

ВТБ (Беларусь) активно поддерживает культурные и образовательные инициативы, проекты в области искусства и спорта, а также реализует собственные благотворительные программы.

