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XXXI международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 31 октября по 7 ноября
XXXI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет в Беларуси с 31 октября по 7 ноября. Об этом на пресс-конференции, посвященной началу приема заявок для участия в кинофестивале, рассказала начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига, пишет БЕЛТА.
"Кинофестиваль пройдет с 31 октября по 7 ноября 2025 года. Основным местом проведения, конечно же, станет Минск. Показы уже традиционно будут организованы не только в Минске, но и в областных и районных центрах, чтобы вся страна чувствовала себя причастной к фестивалю", - рассказала Ирина Дрига.
Традиционно программа фестиваля готовит много интересного. Например, учли то, что в этом году Беларусь председательствует в ЕАЭС, поэтому в программу фестиваля включены дни национального кино государств-членов и наблюдателей ЕАЭС. "Мы уже направили приглашение министрам культуры этих стран, чтобы они подготовили программы этих дней и творческие делегации. Это будет интересная программа", - добавила начальник отдела.
Также в этом году по инициативе общественных объединений пройдут круглые столы с участием производителей кинопродукции и председателей союзов кинематографистов, входящих в Конфедерацию союзов кинематографистов. "Традиционно будет проведена неделя "Лістапада" в Белорусской государственной академии искусств. Это творческие встречи, мастер-классы и концертные программы в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Будут дни открытых дверей и другие мероприятия на киностудии "Беларусьфильм". Также запланированы дни духовности, в ходе которых покажем духовно-нравственное кино, пройдут творческие встречи и мастер-классы", - отметила она. Ирина Дрига добавила, что более подробная программа появится осенью.