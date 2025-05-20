XXXI международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 31 октября по 7 ноября

Фото организаторов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f9d3cb7-94f4-4f0a-9652-874c082efcc8/conversions/fcf7ca6e-7bd9-4648-8479-e40d861a9df4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f9d3cb7-94f4-4f0a-9652-874c082efcc8/conversions/fcf7ca6e-7bd9-4648-8479-e40d861a9df4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f9d3cb7-94f4-4f0a-9652-874c082efcc8/conversions/fcf7ca6e-7bd9-4648-8479-e40d861a9df4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f9d3cb7-94f4-4f0a-9652-874c082efcc8/conversions/fcf7ca6e-7bd9-4648-8479-e40d861a9df4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото организаторов

XXXI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет в Беларуси с 31 октября по 7 ноября. Об этом на пресс-конференции, посвященной началу приема заявок для участия в кинофестивале, рассказала начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига, пишет БЕЛТА.

"Кинофестиваль пройдет с 31 октября по 7 ноября 2025 года. Основным местом проведения, конечно же, станет Минск. Показы уже традиционно будут организованы не только в Минске, но и в областных и районных центрах, чтобы вся страна чувствовала себя причастной к фестивалю", - рассказала Ирина Дрига.

Традиционно программа фестиваля готовит много интересного. Например, учли то, что в этом году Беларусь председательствует в ЕАЭС, поэтому в программу фестиваля включены дни национального кино государств-членов и наблюдателей ЕАЭС. "Мы уже направили приглашение министрам культуры этих стран, чтобы они подготовили программы этих дней и творческие делегации. Это будет интересная программа", - добавила начальник отдела.