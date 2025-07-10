Юрий Антонов получил специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

Юрий Антонов, которому в этом году исполнилось 80 лет, называл Беларусь своей второй родиной. Его творческая деятельность начиналась в Молодечно, а затем он уехал в Минск, где был принят в Белгосфилармонию в качестве артиста. "Я уже 61 год работаю на сцене. Во многом в успехе моей творческой деятельности сыграла роль Беларусь", - рассказывал певец.