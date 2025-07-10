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Юрий Антонов получил специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию"
Белорусский лидер Александр Лукашенко 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" вручил народному артисту России, композитору и музыканту Юрию Антонову специальную награду Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию", сообщает БЕЛТА.
В преддверии гала-концерта открытия фестиваля на Аллее звезд Летнего амфитеатра открыли именную звезду Юрия Антонова. Это 21-я звезда на Площади лауреатов с изображением символа фестиваля - василька и именем обладателя специальной награды Президента Беларуси.
Юрий Антонов, которому в этом году исполнилось 80 лет, называл Беларусь своей второй родиной. Его творческая деятельность начиналась в Молодечно, а затем он уехал в Минск, где был принят в Белгосфилармонию в качестве артиста. "Я уже 61 год работаю на сцене. Во многом в успехе моей творческой деятельности сыграла роль Беларусь", - рассказывал певец.