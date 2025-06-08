Здесь жизнь, здесь душа - "Фактор.by" прослушивает таланты

Белтелерадиокомпания в пятый раз запустила свой флагман - "Фактор.by" - в талант-турне по городам страны.

И таланты не перевелись! В этом фокус-группа шоу убедилась в Гродно, Бресте и Пинске, там кастинг уже состоялся. Оставили страх за дверью караоке-клубов агроном, заведующая картофелехранилищем, многодетные мамы, электромонтер, работники БелЖД и будущие сварщики.

Команда Белтелерадиокомпании может всего за полгода превратить каждого из них в звезду поп-сцены. Для этого нужно просто прийти и спеть в удовольствие для фокус-группы.

Чего ждут судьи и какая мотивация ведет амбициозных белорусов на большую сцену?

"У меня в детстве очень тяжелая судьба была - родители отказались, но я не опускаю рук, иду до конца", - рассказал один из участников.

"В небольших городках находятся вокалисты, которые ждут своего часа, и "Фактор.by" - это действительно возможность, чтобы они раскрыли себя и показали себя нашей стране", - считает другой.

Эхо триумфа из 2021-го раздавалось в Гродно, тогда победитель шоу "X-Фактор Беларусь" Андрей Панисов уехал на авто в Лиду. Ну а теперь таланты, наоборот, едут из Лиды, чтобы наконец-то взять реванш.

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"Хочу увидеть эту всю кухню, как это все делается телевизионно. Хочу сама себе пожелать не бояться", - подбадривает себя одна из участниц.

"Достойна, чтобы ее узнала республика", - считает группа поддержки.

"Мои навыки хочется где-то применить на большой сцене. Поэтому для меня "Факто.by" - это замечательная, уникальная возможность попасть на сцену", - уверена другая.

Настя Кравченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cd6b70e-2509-4958-92d4-c3f39cbdf9d1/conversions/14d05b17-99c0-49cf-a624-34f210816751-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cd6b70e-2509-4958-92d4-c3f39cbdf9d1/conversions/14d05b17-99c0-49cf-a624-34f210816751-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cd6b70e-2509-4958-92d4-c3f39cbdf9d1/conversions/14d05b17-99c0-49cf-a624-34f210816751-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cd6b70e-2509-4958-92d4-c3f39cbdf9d1/conversions/14d05b17-99c0-49cf-a624-34f210816751-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Когда я приезжаю на какие-то проекты, конкурсы или фестивали в Россию, все обращают внимание на то, что я участница и суперфиналистка шоу "Фактор.by". Все знают, все любят, все следят, хотят приехать. Я говорю, что они не пожалеют, приехав на проект, потому что здесь жизнь, здесь душа, здесь полная гармония. И я считаю, что это, знаете, как большая семья, факторовская семья", - делится впечатлениями суперфиналистка талант-шоу "Х-Фактор Беларусь", представитель Беларуси на "Интервидении-2025" Настя Кравченко.

Все участники, которые выходят на сцену, поют для фокус-группы. Но еще очень важно работать на камеру, потому что именно благодаря камере, на которой пишется выступление, и будут выбирать тех людей, который выйдут на встречу с наставниками.

"Мой муж сказал: иди за машиной, мне нужна машина новая. Я, наверное, хотела бы доказать самой себе, что я что-то могу. Может, отец все-таки увидит, какая я стала. Заодно и мама посмотрит, и образ жизни изменится, надеюсь", - откровенно призналась одна участница.

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"Я бывший военный врач. В настоящее время я пенсионер. Я хочу доказать своей жене, что я на что-то способен. Я хочу доказать, что я еще, как говорится, в своем возрасте могу что-то", - поделился мужчина.

А некоторые артисты легких путей не ищут. Именно поэтому из Москвы, Курчатова они через Брест стремятся на большую сцену. Теперь "Фактор.by" можно поистине считать проектом международным. Очень много российских гостей приехали и спели свои любимые песни.

Что мотивирует человека ехать за сотни километров?

"На самом деле я очень давно мечтала побывать в Бресте, так как мой любимый военный фильм - "Брестская крепость". Я в детстве пересмотрела его много раз", - рассказала одна из претенденток.