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Здесь жизнь, здесь душа - "Фактор.by" прослушивает таланты
Белтелерадиокомпания в пятый раз запустила свой флагман - "Фактор.by" - в талант-турне по городам страны.
И таланты не перевелись! В этом фокус-группа шоу убедилась в Гродно, Бресте и Пинске, там кастинг уже состоялся. Оставили страх за дверью караоке-клубов агроном, заведующая картофелехранилищем, многодетные мамы, электромонтер, работники БелЖД и будущие сварщики.
Команда Белтелерадиокомпании может всего за полгода превратить каждого из них в звезду поп-сцены. Для этого нужно просто прийти и спеть в удовольствие для фокус-группы.
Чего ждут судьи и какая мотивация ведет амбициозных белорусов на большую сцену?
"У меня в детстве очень тяжелая судьба была - родители отказались, но я не опускаю рук, иду до конца", - рассказал один из участников.
"В небольших городках находятся вокалисты, которые ждут своего часа, и "Фактор.by" - это действительно возможность, чтобы они раскрыли себя и показали себя нашей стране", - считает другой.
Эхо триумфа из 2021-го раздавалось в Гродно, тогда победитель шоу "X-Фактор Беларусь" Андрей Панисов уехал на авто в Лиду. Ну а теперь таланты, наоборот, едут из Лиды, чтобы наконец-то взять реванш.
"Хочу увидеть эту всю кухню, как это все делается телевизионно. Хочу сама себе пожелать не бояться", - подбадривает себя одна из участниц.
"Достойна, чтобы ее узнала республика", - считает группа поддержки.
"Мои навыки хочется где-то применить на большой сцене. Поэтому для меня "Факто.by" - это замечательная, уникальная возможность попасть на сцену", - уверена другая.
"Когда я приезжаю на какие-то проекты, конкурсы или фестивали в Россию, все обращают внимание на то, что я участница и суперфиналистка шоу "Фактор.by". Все знают, все любят, все следят, хотят приехать. Я говорю, что они не пожалеют, приехав на проект, потому что здесь жизнь, здесь душа, здесь полная гармония. И я считаю, что это, знаете, как большая семья, факторовская семья", - делится впечатлениями суперфиналистка талант-шоу "Х-Фактор Беларусь", представитель Беларуси на "Интервидении-2025" Настя Кравченко.
Все участники, которые выходят на сцену, поют для фокус-группы. Но еще очень важно работать на камеру, потому что именно благодаря камере, на которой пишется выступление, и будут выбирать тех людей, который выйдут на встречу с наставниками.
"Мой муж сказал: иди за машиной, мне нужна машина новая. Я, наверное, хотела бы доказать самой себе, что я что-то могу. Может, отец все-таки увидит, какая я стала. Заодно и мама посмотрит, и образ жизни изменится, надеюсь", - откровенно призналась одна участница.
"Я бывший военный врач. В настоящее время я пенсионер. Я хочу доказать своей жене, что я на что-то способен. Я хочу доказать, что я еще, как говорится, в своем возрасте могу что-то", - поделился мужчина.
А некоторые артисты легких путей не ищут. Именно поэтому из Москвы, Курчатова они через Брест стремятся на большую сцену. Теперь "Фактор.by" можно поистине считать проектом международным. Очень много российских гостей приехали и спели свои любимые песни.
Что мотивирует человека ехать за сотни километров?
"На самом деле я очень давно мечтала побывать в Бресте, так как мой любимый военный фильм - "Брестская крепость". Я в детстве пересмотрела его много раз", - рассказала одна из претенденток.
"Фактор.by" услышал и Пинск. Команда проекта даст шанс еще четырем городам проявить себя, а после вернется в Минск и будет слушать там таланты с 24 июня. Адрес неизменный: караоке-клуб на проспекте Победителей.