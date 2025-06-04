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Журналистам и блогерам рассказали, что ожидает зрителей на "Славянском базаре"
В Витебске активно готовятся к главному летнему фестивалю – "Славянскому базару". Что ожидает гостей форума, 4 июня рассказали участникам пресс-тура, который собрал более 40 журналистов и блогеров со всей страны. Запланирован новый проект "Территория старта", который позволит молодым артистам заявить о себе.
Дни Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске"
В афише и Дни Союзного государства, которые пройдут 11-12 июля. Помимо традиционных вокальных конкурсов, концертов и театральных представлений, планируется гала-концерт "Это наша Победа!", на котором впервые на одной сцене выступят оркестры двух стран, а также белорусско-российский мюзикл и праздник казачьей песни.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"Сегодня рассказали об одном из ярких проектов в рамках Союзного государства - это концерт двух президентских оркестров. То событие, которого мы все ждем. Это впервые такой будет сборной концерт, как вы сегодня слышали, это не будет концерт двух оркестров поодиночке, будет концерт одного большого Президентского оркестра нашего союзного пространства. Это наши детские программы, наша конкурсная программа филармоническая, театральная, уличные проекты - не только проекты классического направления искусства, но и трэш-искусство. Поэтому самое главное - мы хотим подтвердить и удержать статус фестиваля полиискусств, многогранности культур".
Витебский центральный спорткомплекс соберет около 6 тыс. человек
Участники пресс-тура также побывали на главных локациях фестиваля: посетили Летний амфитеатр, Аллею звезд, концертный зал "Витебск". Впервые на форуме будет задействован Витебский центральный спортивный комплекс. Его стадион соберет около 6 тыс. человек. Здесь пройдут концерты артистов. Напомним, гостей XXXIV фестиваля искусств ждут в областном центре с 8 июля.