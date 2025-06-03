Лучшие в АПК - на "Белагро-2025"

Все внимание профессионалов в сфере АПК в эти дни приковано к выставке "Белагро". Событие ключевое для ведущих белорусских и зарубежных компаний и новаторов сельскохозяйственного рынка. В этом году крупнейший выставочный центр превратится в средоточие аграрной индустрии. Большие площади для экспозиции позволили увеличить и географию участников. Это более десятка стран и более полутысячи компаний. А еще бьем рекорды и по количеству гостей.

Это, пожалуй, самая гостеприимная и хлебосольная выставка. Юбилейная "Белагро" проходит уже в 35-й раз. Тот самый возраст, когда сохраняешь лучшее, но не можешь жить без чего-то нового. В этом году речь о локации - у большого форума теперь столичная прописка. Минский международный выставочный центр - это гораздо большие площади, чем были раньше. Под стать масштабам белорусского АПК.

"Белагро" - это настоящая витрина достижений нашего сельского хозяйства и не только. Здесь, кажется, весь цвет и модельный ряд отечественного машиностроения. Все, что любит потребитель и принимает рынок. Конкуренция серьезная, выиграть можно только благодаря инновациям. Вот, например, на этот раз нашумела новинка от МТЗ.

С новинками здесь абсолютно каждое промышленное предприятие. Еще МАЗ, Гомсельмаш, Минский моторный и другие - всего два десятка брендов. Сегодня их знают за пределами страны, знают, что мы многое научились делать сами. Качественно. Курс на импортозамещение себя полностью оправдал.

Да, не только готовая продукция, но и технологии под ключ - стратегия белорусского экспорта. Наши машины покоряют поля на дальней дуге, а мясо и молочка становится на полки азиатских, африканских и латиноамериканских магазинов. Это серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. Вопрос, который набирает все большую актуальность. Об этом говорили в рамках специального форума со странами ШОС.

Продовольствие сегодня действительно второе золото. И мы в этом тренде уже давно. Производим гораздо больше, чем потребляем. Например, ставим рекорды по молоку. Уровень самообеспечения почти 300 %. Хорошие показатели и по мясу, яйцам, овощам и картофелю. Да, эта тема сейчас на слуху. Профильный министр рассказал, каким будет будущий урожай.

Россия - наш основной торговый партнер, это хорошо видно прямо на выставке. В гостях 18 регионов большой страны. Это не только соседи, как Брянск и Смоленск, еще партнеры на солидном расстоянии. Но заверяют, что это совсем не помеха.

Конечно, "Белагро" - эффективная площадка для наших производителей. Благодаря их работе посетителям вкусно. Здесь не только мясо или молочка: и первое, и второе, и даже десерт, причем очень необычный.