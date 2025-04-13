Махачкалу затопило - за 5 часов здесь выпало более половины месячной нормы осадков

Ряд улиц в Махачкале, в том числе в центральной части города, во вторник оказались затоплены в результате сильного дождя, передает корреспондент РИА Новости.

Автомобили с трудом передвигаются по залитым водой дорогам, местами образовались сильные пробки.

Горожане публикуют в социальных сетях фото и видео, на которых запечатлены последствиями непогоды. Судя по кадрам, особенно высоко вода поднялась на проспектах Булача и Петра Первого, улице Бейбулатова. На одном из видео видно, как мужчина в дождевике на тележке перевозит через огромную лужу нескольких парней.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил в своем Telegram-канале, что в связи с обильными осадками коммунальные службы города переведены на усиленный режим. По его словам, дежурные бригады работают на проблемных участках, при необходимости они проводят оперативную расчистку решеток дождеприемников. Ливневки работают исправно, но из-за большого количества воды не успевают принимать весь объем, отметил мэр.