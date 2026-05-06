Настоящий богатырь: трактор "Беларус 5425" приступил к работе в полях

Трактор "Беларус 5425", самый мощный на просторах СНГ, приступил к работе в полях агрокомбината "Дзержинский". Конструкторы внедрили под капот 542 лошадиные силы. Это настоящий богатырь для самых масштабных задач мирового агропрома.

Президент Александр Лукашенко назвал агрегат "космическим кораблем". Модель оснащена устройством переключения передач без разрыва потока мощности, высокопроизводительной гидросистемой и системой автоматического вождения.

Мощный трактор в классической компоновке

Первое, что бросается в глаза - габариты машины. МТЗ позиционирует новинку как самый мощный трактор на просторах СНГ и второй по мощности в мире в классической компоновке.

Благодаря топливному баку на 900 литров трактор может бесперебойно работать на протяжении аж 10 часов! А его грузоподъемность составляет 5,5 т спереди и 12 т сзади.

Александр Славиковский, замдиректора филиала "Минский" агрокомбината "Дзержинский": "Преимущество этого трактора в том, что он работает с самыми широкозахватными агрегатами. Соответственно, он будет выполнять норму выработки больше. За счет своего веса и мощности машина будет выполнять свои технологические работы с заданной скоростью. Наше хозяйство сегодня расположено на таких землях, где присутствует гористость. Обычно трактор при выполнении работ снижает скорость, на этом тракторе скорость не снижается".

Равных новинке нет

В поле трактору "Беларус 5425" нет равных. За одну смену новинка может обработать площади, которые старым моделям покорялись за несколько дней.

Еще одна уникальность титана в том, что здесь коробка-автомат: никакого сцепления, и нет надобности переключать скорости. Механизатор просто жмет на педаль газа - и 19 тонн едут, как представительский седан.

"Пневмосидение, климат-контроль. Все управление гидравлики клавишами, все под рукой, все удобно. На экране показано давление в коробке, давление сцепления мотора. "Беларус 5425" не уступает импортным тракторам. Все как в импортных, даже может и лучше", - поделился впечатлениями от работы на новой технике Алексей Фролов, механизатор филиала "Минский" агрокомбината "Дзержинский".

Пока выпущено 4 опытных образца, в перспективе их будет 300. Отдельный вопрос - востребованность такой техники. Очевидно, что такая махина не в каждом поле сможет разгуляться.

"У нас в хозяйстве рельефность земли позволяет испытать трактор и на подъемах, и на опусканиях, и в низинках. У нас есть заболоченные места, где этот агрегат можно испытывать, на вымочках. У трактора есть автопилот, авторазворот. Механизатор приезжает на поле, задает контурность полей, отбивается самая дальняя диагональ, агрегат начинает работать и практически без лишних маневров выполняет работу. Основная задача сегодня, поставленная Президентом, - выполнять более качественную пахоту. Впоследствии это же влечет наименьшие затраты по обработке почвы", - рассказал Александр Славиковский.

Президент Беларуси ориентирует производителей на качество

Новинка была представлена Александру Лукашенко. Президент лично задавал вопросы, как техника проходит обкатку, и сразу поставил задачу на перспективу. Он жестко потребовал качественную сборку, потому что "Беларус" - это национальный бренд, опускать планку нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (1.05.2026): "Техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание. Очень важно, чтобы МТЗ покупали не под нажимом правительства или Президента, а МТЗ покупали из-за хорошего качества. И опуститься мы не можем здесь, потому что это наш бренд".