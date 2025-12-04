Решать совместные научные задачи общими усилиями. В Минске - 12 ученых из Беларуси и России - удостоены премии Союзного государства в области науки и техники.



Отмечены два больших проекта. Первый - за разработку новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми повреждениями позвоночника. Второй - за разработку технологий для увеличения ресурсного потенциала минерально-сырьевой базы Союзного государства. Торжественная церемония прошла в Национальной академии наук Беларуси.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии: "Ряд наших коллег из других стран испытывают достаточно большой интерес в плане применения и наших методик, и наших отечественных металлоконструкций в своих странах. Работа нашего образовательного центра на базе РНПЦ травматологии и ортопедии это доказывает. В Беларусь едут учиться и технологиям, непосредственно связанным с данным проектом, и технологиям, связанным с эндопротезированием, с вертебрологией, с детской ортопедией".

Сергей Кругликов, гендиректор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси: "Мы в проекте разрабатывали суперкомпьютерные технологии и непосредственно сами установки для того, чтобы реализовать эти суперкомпьютерные технологии. И вот задача, на которую была направлена именно эта программа Союзного государства, которая легла в основу "СКИФ-недра" нашей заявки на премию, это повышение эффективности добычи полезных ископаемых, изучение недр нашей земли".

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси: "У взаимодействия белорусской и российской наук не только богатая история, славное настоящее, но и большое будущее, поскольку сейчас обсуждается очень много проектов в сфере исследования космического пространства, ядерной энергетики, информационных технологий и медицины. При этом есть и социогуманитарные проекты по сохранению исторической памяти и нашего общего прошлого".