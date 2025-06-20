200 человек приняли участие в патриотическом форуме "Цитадель памяти" в Бресте

Торжественное открытие состоялось в месте символичном - в легендарной крепости-герое. Участники большого проекта, который проходит уже второй год подряд, почтили память защитников родины. Живые цветы легли к Вечному огню цитадели.

"Я патриотка своей страны, я ценю эту победу. Я знаю, какой ценой она нам досталась. Я принимаю участие в различных патриотических мероприятиях. Мои прадеды также участвовали в освобождении нашей страны, поэтому это мой долг - говорить об этом и отдавать долг памяти нашим предкам, нашим защитникам", - сказала участница форума Юлия Ковалевская.