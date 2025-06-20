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200 человек приняли участие в патриотическом форуме "Цитадель памяти" в Бресте
Брест собрал около 200 участников из Беларуси и России на молодежный патриотический форум "Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе".
Торжественное открытие состоялось в месте символичном - в легендарной крепости-герое. Участники большого проекта, который проходит уже второй год подряд, почтили память защитников родины. Живые цветы легли к Вечному огню цитадели.
"Я патриотка своей страны, я ценю эту победу. Я знаю, какой ценой она нам досталась. Я принимаю участие в различных патриотических мероприятиях. Мои прадеды также участвовали в освобождении нашей страны, поэтому это мой долг - говорить об этом и отдавать долг памяти нашим предкам, нашим защитникам", - сказала участница форума Юлия Ковалевская.
В программе форума также посещение мероприятий, посвященных Всенародному дню памяти и скорби.