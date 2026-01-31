200 кг корма в год: житель Минского района 10 лет подряд помогает птицам пережить зиму

В одном из дворов Минского района вот уже 10 лет существует "птичья столовая", и в 2026 году она пользуется особой популярностью у пернатых. Антон Романовский не бросает птиц в эту суровую зиму, заранее закупил семечки и просо. Обычно на год уходит около 200 кг, но в этом сезоне из-за морозов птицам требуется больше корма.

"Это кормушка из трех палуб, как я их называю. Внизу для семечек, вверху для семечек и самый верх для проса. Некоторые птицы (синички, поползни, чернушки, сайки) едят внизу, а вверху только воробьи. Воробьи семечки не едят. Я ежегодно покупаю где-то 100 кг проса и 100 кг семечек", - рассказал житель д. Пильница Антон Романовский.

житель д. Пильница Антон Романовский

Помочь птицам может каждый. Специалисты отмечают, что в кормушку нужно класть семена, орехи, крупы, ягоды, несоленое сало.