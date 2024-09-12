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22 октября из Минска на срочную службу отправились 2 тыс. призывников
В Беларуси начинается плановая отправка призывников на срочную военную службу в соединения и воинские части Вооруженных Сил, внутренние войска МВД, органов пограничной службы и госбезопасности. Торжественная отправка 22 октября проходит по всей стране.
Рассказываем, сколько новобранцев в этом году будет проходить службу.
Минобороны дает цифру примерно 10 тыс. человек за октябрь и ноябрь. Rаждый десятый новобранец отправится служить уже 22 октября.
Самое масштабное пополнение по традиции из Минска. На укомплектование столица направила каждого пятого - около 2 тыс. призывников. 22 октября из парка Победы около 100 минчан отправились в казармы, все они будут служить в подразделениях Сил специальных операций.
Юрий Кузьмин, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси:
"В первый день в войска будет направлено около 1 тыс. призывников по всей стране. Ребята пополнят ряды Сил специальных операций Вооруженных Сил, Минской военной комендатуры и 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра".
За время призывной кампании военкоматы посетили 58 тыс. белорусов. Большинство из них получили отсрочки (в основном из-за учебы). В Минобороны отметили, что увольнение в запас военнослужащих, выслуживших сроки срочной службы, будет проведено своевременно в октябре-ноябре, тогда же и завершится призывная кампания.
Впереди у новобранцев курс молодого бойца. Церемония принятия присяги в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил пройдет 23 ноября.
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