23 Февраля в Палате представителей звучали слова благодарности мужеству и профессионализму военных

Слова благодарности в адрес тех, кто бережет наш мир, звучали 23 Февраля в Овальном зале. С участием председателя Палаты представителей прошло торжественное собрание "Есть такая профессия - Родину защищать".

23 Февраля в Палате представителей говорят о доблести, мужестве и профессионализме военнослужащих. Праздничная атмосфера объединила разные поколения - молодежь из военно-патриотических клубов, суворовцев, курсантов, а также депутатов, в том числе и тех, кто прошел военную службу. Для них оркестр Военной академии и тематическая выставка.

В Овальном зале действительно много аплодисментов. Кроме теплых слов, заслуженные благодарности педагогам, которые успешно решают задачи военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Также председатель Палаты представителей вручил благодарность и Наталье Титенковой. Первая в нашей стране женщина, которая освоила профессию военного летчика. За ее плечами тысячи часов налета и неизменная преданность небу.

Наталья Титенкова, второй пилот авиакомпании "Белавиа": "Я в 15 лет пришла в аэроклуб, летала там на планерах. И меня очень увлекло это занятие. Я поняла, что хочу заниматься этим всю жизнь. И в 2008 году был объявлен первый набор девушек на авиационный факультет. И мне предложили туда поступать. И я поступила, отучилась. Жила в армии".

Владимир Гимбут, руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 16 г. Мозыря: "Идеи патриотизма у молодежи сегодня находят самый большой отклик, потому что у каждого есть семья. А семья - это основная ценность, которую надо беречь. И мы пропагандируем такую идею, что любовь к семье, любовь к родному краю. Слагаемо - это любовь к Родине".

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Наши военнослужащие с честью выполняют свой долг, постоянно совершенствуют боевую выучку, участвуют в международных учениях, вносят свой вклад в обеспечение укрепления союзнических отношений. Парламент уделяет особое внимание укреплению обороноспособности страны. Мы последовательно совершенствуем законодательную базу. В сфере национальной безопасности обеспечим социальную защиту военнослужащих и ветеранов, реализуем программы патриотического воспитания молодежи, на разных уровнях отстаиваем нашу историческую правду".