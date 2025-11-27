27 ноября Юрий Шулейко в Овальном зале Дома правительства представил отчет о результатах работы АПК

Создать прибыльный аграрный сектор - один из важных приоритетов будущей пятилетки. Об этом заявил профильный вице-премьер в Овальном зале Дома правительства.

В Беларуси продолжат переводить агропром на высокотехнологичные рельсы, внедряя принципы цифрового сельского хозяйства. Важно снижать зависимость отрасли от импортных поставок, а в животноводстве - максимально автоматизировать процессы, переводя скот в современные комплексы к 2030 году.

Вся палитра аграрных тем - от экспортных возможностей Беларуси до предварительных итогов аграрного года и перспектив развития - 27 ноября обсуждалась в детальном отчете правительства о работе агропромышленного комплекса.

Сложный год - профильный вице-премьер подчеркнет его непростой фон, но тем более ценен итоговый каравай в 11 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы - уникальный для страны результат, который возможен только, если работать на земле технологично. Раз есть хороший урожай - дело за переработчиками.

2025 год наверняка станет и рекордным в части продовольственного экспорта - 9 млрд долларов - таковы оценки правительства, это плюс полмиллиарда к уровню 2024 года.

Это хороший задел, чтобы о белорусских продуктах знали еще больше. Важное направление и сейчас, и на перспективу - это импортозамещение. Касается это не только переработки, овощная линейка тоже хороший пример.

Вице-премьер отметил, что эта задача решена, например, по огурцам - уже 170 % самообеспеченности. С томатами сложнее, но на самообеспеченность в этом сегменте страна планирует выйти в течение ближайших двух лет.

Этому будет способствовать модернизация теплиц - дополнительные построят в Витебской области. Для этого ведутся переговоры с китайскими партнерами.

2025 год знаковый и для животноводства. Юрий Шулейко заверил, что Беларусь выйдет на рекордные объемы производства молока - более 9 млн т. Этому помогает перевод животных на современные технологии содержания. С 2023 года в стране ежегодно вводится порядка сотни объектов молочно-товарных комплексов, и эти темпы снижать не будут.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В настоящее время в Республике функционирует порядка 1700 молочно-товарных комплексов, оснащенных современными технологиями содержания, на которых размещено более 75 % дойного стада и производится более 80 % молока. В 2025 году мы введем еще порядка 80 молочно-товарных комплексов. Данная тенденция сохранится до конца 2030 года, будет построено около 300 молочно-товарных комплексов".

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси

Да, строительство новых молочно-товарных комплексов - важнейшее направление развития. Эти проекты должны быть минималистичными, при этом технологичными. Только все самое нужное для роста производства, и такие задачи стоят на высшем уровне.