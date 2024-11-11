29 декабря народному артисту Беларуси и СССР Виктору Тарасову исполнилось бы 90 лет

Фото Национального академического театра им. Янки Купалы

29 декабря исполняется 90 лет со дня рождения советского и белорусского актера театра и кино Виктора Тарасова, пишет БЕЛТА.

Виктор Павлович Тарасов родился 29 декабря 1934 года в городе Барнаул. Его отец был военным инженером, а мать - преподавательницей музыки. В 1948 году семья актера переехала в Минск, где он окончил школу и поступил в Белорусский театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств).

В 1957 году Виктор Павлович окончил высшее учебное заведение и в этот же год был принят в труппу Национального академического театра им. Янки Купалы. В Купаловском театре Тарасов прослужил более 40 лет. Он сыграл в десятках спектаклей: "Ревизор", "Чайка", "На дне", "Люди и дьяволы", "Воскресение" и др. В 1966 году за работу в телеспектакле "Люди на болоте" он получил Госпремию Белорусской ССР им. Янки Купалы. В 1967 году молодой актер получил звание народного артиста Беларуси, а в 1982 году - народного артиста СССР.

Виктор Тарасов играл совершенно разных героев, органично вживался в каждый образ, хорошо чувствуя характеры персонажей. Он всегда интуитивно выбирал предложенные роли, определяя, какого героя сможет воплотить на сцене. Актер всегда следовал девизу: "Хочу - умею - сделаю".

Дебют в кино у Тарасова случился в 1957 году. Он сыграл в комедии Сергея Сплошнова "Наши соседи", роль была небольшая. Его имя даже не указали в титрах. Первой крупной киноработой актера стал образ Аксена Каля в двухсерийной историко-революционной драме Владимира Корша-Саблина "Первые испытания". Потом на экран вышел детектив "Авария", в котором Тарасов сыграл районного прокурора Чижова. Затем последовали работы в таких картинах, как "Мы с Вулканом", "Крушение империи", "Вашингтонский корреспондент", "Быть человеком", "Водитель", "Мудромер" и др. Всего его фильмография насчитывает более 55 ролей.

Помимо работы в кино и театре артист занимался дубляжем. В комедии "Спеши строить дом" он озвучил Николая Егоровича, роль которого исполнил актер Александр Январев. Голосом Тарасова говорят герои мультфильмов "Куда пропала луна?", "Песнь о зубре", "Непоседа" и др. Актер также читал закадровый текст в историко-приключенческих фильмах "Государственная граница. За порогом победы" и "Государственная граница. Соленый ветер".

С 1984 года он был членом Союза кинематографистов Белорусской ССР.

Тарасов был несколько раз женат. Со второй супругой Ниной Пискаревой, которая тоже работала в Купаловском театре, они прожили вместе почти 30 лет. В браке родилась дочь Екатерина.