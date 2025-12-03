3 декабря стартует акция "Неделя доступной культуры", приуроченная к Международном дню инвалидов

3 декабря, в Международный день инвалидов, начинается акция "Неделя доступной культуры". Люди с ограниченными возможностями смогут бесплатно посещать белорусские музеи и библиотеки по 7 декабря.

Свои двери распахнут Национальная библиотека Беларуси, а также тактильные экскурсии организует Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны.