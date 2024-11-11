30-летие отмечает легенда белорусского ТВ - Агентство телевизионных новостей

30 лет назад в структуре Белтелерадиокомпании было создано Агентство телевизионных новостей - этакий информационный спецназ, который писал летопись молодого белорусского государства. Десятилетиями накопленный опыт и профессионализм показал, что команда АТН может больше.

И с 17 сентября 2024 года в эфирной сетке появился "Первый информационный" телеканал - смелый, оперативный формат. В истории белорусского телевидения такого еще не было. У атээновцев словно открылось второе дыхание, и сегодня они первые информационные.

30 лет со дня создания Агентства телевизионных новостей

Михаил Ревуцкий, руководитель отдела культуры телеканала "Первый информационный":

"Каждый сюжет был как последний. И казалось, что силы на завтра просто не появятся".

30 лет тому назад технологически все было иным: сюжеты монтировали на кассетах БТКМ. Но неизменными остаются законы хорошего, качественного репортажа.

Елена Бормотова, обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Технически огромное количество возможностей. Канва осталась прежней: наши эмоции зритель не должен видеть. Мы должны донести что, где, когда происходит".

Информационные выпуски были и остаются скелетом работы новостной структуры Белтелерадиокомпании. С 17 сентября 2024-го это дирекция телеканала "Первый информационный", а до этого - Агентство телевизионных новостей, которое за три десятка лет стало брендом и местом скопления талантов ведущих и репортерского мастерства.

Именно к дате создания АТН готовы три серии проекта "Специальный репортаж". Эфир первого состоялся 9 января 2025 гоа, и он об истории агентства.

10 января смотрите материал о первых месяцах вещания "Первого информационного" телеканала.

11 января телезрители смогут больше узнать о репортерской профессии из необычных историй звезд белорусской новостной журналистики. Порассуждают они и о личном.

Кто-то в Агентстве теленовостей проработал несколько лет, а для кого-то это место стало настоящим смыслом жизни и домом.

Если бы не телевидение, была бы писателем, психологом, философом, рассуждает замдиректора телеканала "Первый информационный" Виктория Сенкевич. "Я в любом случае сплетала бы смыслы и слова, и людей. Если человек очень хочет, то все вокруг способствует тому, чтобы он достиг своей цели. Наша профессия в чем-то схожа по графику с профессией актеров или авиапилотов, когда ты улетаешь, уезжаешь, бесконечные гастроли. Мне кажется, что и жизнь дарит в окружении таких людей, которые это будут понимать", - считает она.

Елена Бормотова, обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Это командная работа: за нами стоит оператор, за нами стоит режиссер, за нами стоит инженер видеомонтажа - то есть огромное количество людей. И мы делаем этот продукт вместе. Поэтому это семья".

Корреспонденты и телеведущие - это те, кто на виду. А за кадром редакторская и шеф-редакторская группа информационных выпусков, стилисты, графика, гримеры, команда из отдела видеоинженеров, которая делает огромный и качественный объем работы. Все были и есть рядом с важнейшими событиями страны. А операторы стали документалистами нашей истории.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Агентство теленовостей в том самом лучшем, в самом престижном, в самом крутом, в самом талантливом виде осталось. Более того, людей, которые работают сейчас уже на "Первом информационном" канале, становится еще больше, проектов становится еще больше. Мы сменили вывеску. Так случилось. Хотя я, если честно, хотел, была мысль, чтобы назвать этот канал АТН".