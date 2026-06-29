В 2026 году немецкая промышленность может лишиться 100 тыс. рабочих мест

В Германии наблюдается закат промышленного превосходства. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, сейчас приоритетной задачей правительства является восстановление конкурентоспособности экономики Германии и сохранение рабочих мест.

Однако пока перспективы весьма пессимистичны. Уже в 2026 году промышленный сектор может лишиться 100 тыс. рабочих мест. Причина кроется в вынужденном массовом переносе производственных мощностей за границу из-за серьезных проблем на внутреннем рынке страны. Больше всего пострадают машиностроение и стройиндустрия.