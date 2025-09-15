3.63 BYN
30 мальчиков и 17 девочек. В Минске поздравляют малышей, которые появились на свет в День города
Сегодня в столичных учреждениях здравоохранения поздравляют малышей, которые появились на свет в День города. Это 47 новорожденных - 30 мальчиков и 17 девочек. Больше, чем в прошлом году.
Трепетная акция окружила вниманием и заботой буквально всех мам, которые дали жизнь новым гражданам Беларуси. В 1-й городской клинической больнице 13 сентября - день рождения четырех малышей.
Юрий Горбич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома: "В День города в Минске родились 47 малышей. Если быть точным - 48, но один из них появился на свет в центре "Мать и дитя" и относится к Брестской области, поэтому обычно мы говорим о 47 минчанах и одном малыше из Брестской области. Из этих 47 детей 26 - это вторые и последующие дети в семье. Мне хотелось бы особенно поблагодарить и подчеркнуть для всех жителей Минска: среди этих 26 есть две мамы, которые стали матерями пятого ребенка".
Такое внимание и забота стали доброй традицией для города. Уже 16 лет с любовью к детям и мамам организуют семейные встречи и радушно чествуют новых минчан, для которых День города совпал с личным днем рождения.