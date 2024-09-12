30 тонн соломы сгорело в Гомельской области

В Гомельской области при пожаре сгорело 30 тонн соломы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

20 сентября в 18:21 поступило сообщение о пожаре скирды соломы (10х50 м, урожай 2024 года) в поле ОАО "Туровщина" возле Турова Житковичского района Гомельской области.