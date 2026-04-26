40 лет после Чернобыля - как изменилось восприятие трагедии в белорусском обществе

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c2c95c-4cfc-4ff7-bc2d-b8c3c93d4291/conversions/5651365d-b12d-4b70-b715-fa7180422358-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c2c95c-4cfc-4ff7-bc2d-b8c3c93d4291/conversions/5651365d-b12d-4b70-b715-fa7180422358-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c2c95c-4cfc-4ff7-bc2d-b8c3c93d4291/conversions/5651365d-b12d-4b70-b715-fa7180422358-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05c2c95c-4cfc-4ff7-bc2d-b8c3c93d4291/conversions/5651365d-b12d-4b70-b715-fa7180422358-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

26 апреля 2026 года исполнится 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Беларусь сильно пострадала, но сегодня речь идет уже не столько о катастрофе, сколько о жизни. Директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец в "Актуальном интервью" рассказал, как менялось отношение белорусов к последствиям аварии, почему государственная политика по восстановлению не имеет аналогов и какие уроки из чернобыльской трагедии извлек весь мир.

Белорусские социологи отслеживают ситуацию практически с момента аварии. Это не разовые опросы, а системные исследования в рамках государственных программ. "Самое ценное в социологии - возможность видеть процессы в динамике. Социологи активно взаимодействовали с физиками, биологами, химиками, что позволяло представить более полную и объективную картину. Авария на ЧАЭС - это не только техногенная катастрофа. Это катастрофа глобальная по своим социальным, медико-социальным, биологическим, психологическим последствиям", - подчеркнул эксперт.

По данным исследований, отношение к произошедшему стало гораздо более спокойным и взвешенным. "Сегодня можно говорить о новых точках отсчета в подходах к тому, как жить, где работать, как относиться к своему здоровью, как оценивать изменения в различных сферах жизни людей на пострадавших территориях", - констатировал Николай Мысливец.

Деятельность белорусского государства по ликвидации последствий аварии, реабилитации и восстановлению территорий, по мнению эксперта, не имеет аналогов в мире. "Белорусское государство реализует политику, направленную в первую очередь на создание должных условий жизни для людей. Она носит глубоко стратегический, не ситуативный, а комплексный характер. Люди сегодня оценивают происходящее уже не только сквозь призму работы по ликвидации последствий аварии, а как закономерную работу по благоустройству территории, созданию комфортных условий для жизни в контексте общей государственной политики", - пояснил он.

Даже спустя 40 лет последствия аварии ощущаются. Но государство продолжает вкладывать средства в возрождение. "Жизнь населения на пострадавших от аварии территориях - это важнейший приоритет нашего государства. Последствия аварии будут еще определенное время ощущаться, поскольку масштаб загрязнений - это не паводок, который уходит. Блягодаря исследованиям мы видим, что даже через 4 десятилетия после случившегося здесь прилагают серьезные усилия для возрождения территорий и реабилитации населения", - сказал Николай Мысливец.