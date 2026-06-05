5 июня завершаются учебно-полевые сборы для десятиклассников

В Беларуси завершаются учебно-полевые сборы для десятиклассников. В 2026 году они прошли в новом формате. На сборах ребята круглосуточно находятся 10 дней.

Для юношей условия максимально приближены к армейским. Всего на сборы было отведено 60 учебных часов. Для девушек формат остался прежним: они проходят практические занятия по медицинской подготовке.

На территории Мядельского района сборы прошли централизованно. 42 человека в одном строю постигали азы военного дела под руководством опытных наставников. Речь о педагогах - военнослужащих 62-го Центрального узла связи Министерства обороны.

Каждый из участников перед учебно-полевыми сборами обязательно прошел медицинское обследование. Подобный формат - часть школьной программы по предмету "Допризывная и медицинская подготовка", фактически это закрепление знаний.