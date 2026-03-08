Активисты БРСМ поздравляют белорусок с 8 Марта на улицах Минска

"Ребята из Белорусского республиканского союза молодежи вышли на улицы столицы, чтобы поздравить девочек, девушек, женщин с этим замечательным праздником. На неформальных уличных концертах ребята демонстрируют свои таланты - танцы, песни, чтение стихов, акробатику, трюки со спортивным инвентарем. И, конечно, дарят цветы, сладкие подарки, чтобы на лицах женщин сегодня была улыбка и не сходила как минимум до следующего 8 Марта", - поделился первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Алексей Пикус.