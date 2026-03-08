Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Активисты БРСМ поздравляют белорусок с 8 Марта на улицах Минска

Беларусь празднует 8 Марта. В каждом районе Минска развернуты торговые точки по продаже цветов, организованы интерактивные площадки, проходят праздничные концерты. В центре города активисты БРСМ дарят хорошее настроение и цветочные комплименты.

"Ребята из Белорусского республиканского союза молодежи вышли на улицы столицы, чтобы поздравить девочек, девушек, женщин с этим замечательным праздником. На неформальных уличных концертах ребята демонстрируют свои таланты - танцы, песни, чтение стихов, акробатику, трюки со спортивным инвентарем. И, конечно, дарят цветы, сладкие подарки, чтобы на лицах женщин сегодня была улыбка и не сходила как минимум до следующего 8 Марта", - поделился первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Алексей Пикус.

В 15:00 на площадке у Дворца спорта состоится праздничный концерт. Всех белорусок с 8 Марта поздравят суперфиналисты шоу "Фактор. BY" и артисты белорусской эстрады.

БРСММеждународный женский день8 Марта