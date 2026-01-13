Акция "От всей души" подарила праздник пожилым в Центре социального обслуживания населения Могилева

Благотворительная акция "От всей души" выполняет свою миссию - подарить тепло и заботу тем, кто в этом нуждается. 13 января праздничная новогодняя атмосфера царила в Центре социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева.

Под его опекой находятся свыше тысячи человек. Это люди пожилого возраста, одинокие, с ограниченными возможностями. Им не только помогают, но и раскрывают таланты. Коллективу и посетителям вручены подарки, а еще благодарность за такую важную работу от имени Министерства архитектуры и строительства.

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

"Огромные слова благодарности хочу выразить работникам этих центров за их теплоту и возможность объединить таких людей, а самое главное - за создание комфортных условий для старшего поколения".

Станислав Мысливец, директор Центра социального обслуживания Октябрьского района г. Могилева:

"Наше пожилое население - это столп общества, который сохраняет нашу мудрость, спокойствие и нацеливает нас на определенный лад. Это одна из традиционных ценностей, которую нужно сохранять. Это и есть цель работы нашего центра".