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Александр Лукашенко предложил построить скоростные линии к городам-спутникам Минска
Дорожную тему сегодня обсуждали у Президента. Шла речь и о развитии сети транспортных артерий, и о доступности городов-спутников.
Глава государства поручал сделать все, чтобы добираться из них в Минск и обратно было оперативно и просто. Здесь еще есть над чем работать. За последние пару лет сделано немало по обновлению магистралей и мостов, объемы работ растут. Это хорошо. Но Александр Лукашенко требует идти дальше, привести в порядок дороги между районными центрами и агрогородками. А еще люди должны понимать логику и планы дорожного апгрейда, чтобы обращений по этой теме было меньше. Что и как у нас будет с дорогами - расскажет Наталья Бреус.
Автомобильными дорогами Беларуси можно дважды обернуть землю по экватору и еще немного останется. В стране плотность сети таких трасс - одна из самых высоких в СНГ. Это чтобы понимать, за какое хозяйство отвечает правительство в целом и Минтранс в частности. Смотреть за такой вотчиной - задача не самая простая и не самая дешевая. Ну а недостатки - всегда на всеобщем обозрении, их видит каждый водитель.
Разговор о дорогах Александр Лукашенко начнет с городов-спутников. А точнее с того, как люди добираются в Минск из Дзержинска, Заславля, Логойска или Смолевичей и обратно.
Была задача - максимум час - а лучше быстрее. Ведь по задумке их развитие должно разгрузить столицу, чтобы в центре легче дышалось.
Я уже не единожды говорил, что перенаселение Минска - это не в пользу тех людей, которые живут в Минске. В том числе не в пользу тех, кто хочет приехать в Минск.
Глава государства привел в пример российскую столицу. По официальным данным, в Москве проживает около 13,1 млн человек. Однако реальное количество людей, единовременно проживающих в мегаполисе, составляет 15 млн человек. "Сплошные пробки, необходимость строительства в огромных масштабах развязок, дорог и так далее. Что приятного для человека жить в этой железобетонной "одежде", и кругом автомобили, автомобили, автомобили", - сказал Президент.
Сейчас в стране еще в работе масштабная госпрограмма "Дороги Беларуси". Но в 2025 году она завершается, и нужен будет новый план действий. Учитывая, что сразу делали ставку на надежную, удобную и скоростную транспортную инфраструктуру для себя и транзита, то осталось не так уж и много - если по глобали. Хотят еще, например, реконструировать дорогу от Гомеля до Бреста (М10) и завершить строительство трассы Минск - Полоцк - Витебск.
Крупные дороги мы построили, с областными центрами из Минска мы имеем хорошую связь. С Президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста по крайней мере. Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет - до Бреста и в обратном направлении на восток. Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный.
То есть Александр Лукашенко настраивает дорожников и правительство идти вглубь страны. Сделать так Президент обещал людям, бывая в разных уголках Беларуси и понимая, что дороги - важная составляющая комфорта жизни на селе.
За повышение привлекательности сельской жизни взялись не вчера. А Александр Лукашенко лично лоббировал решения, после которых так называемая неперспективность некоторых деревень может вообще кануть в лету. Просто хотелось, чтобы земля была в порядке - заброшенные участки и пустующие дома побыстрее находили хозяев. В итоге купить такой стало возможно за базовую.
Надо все-таки наших белорусов медленно разворачивать, подталкивать к тому, чтобы они в селах, неперспективных деревнях или хуторах, где угодно, покупали участки. Это все-таки почти полгектара участок. А есть много участков, где никогда люди не жили, но там можно построить жилье. И богатых людей достаточно, небогатых, но желающих построить жилье в деревне, чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год. Надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия.
Дороги - это не только комфорт, но и большая экономика. А точнее говоря - ее кровеносная система. Хорошие транспортная инфраструктура требует затрат, но в итоге эти вложения окупаются сторицей. Объемы финансирования здесь растут не случайно.
Что еще важно Президенту? Люди должны знать планы по дорожному апгрейду - глядишь, в таком случае и обращений по теме станет меньше. Скорую дорожную помощь - в виде ямочного ремонта - никто не отменяет. Но в целом нужно повышать качество работ.
Критичных мостов в стране нет - но ежегодно стараются обновлять примерно сотню путепроводов. В основном для того, чтобы они выдерживали нарастающие нагрузки. На дорогах неплохо себя зарекомендовали бетонные покрытия - от него не отказываются - делать такие дороги будут. Ну а призыв к людям от профильных специалистов можно сформулировать просто - не нужно делать драмы из ситуации на дорогах. У Министерства есть план работы, и его стараются придерживаться.
Можно сказать, что большой дорожный строительный бум в Беларуси позади. Это был ключевой момент создания транспортной привлекательности. Сегодня на первый план выходят больше вопросы внутреннего комфорта. Руки должны дойти до каждого агрогородка. Это тоже много непростой работы. Но иного пути к высоким стандартам жизни в регионах просто нет.
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