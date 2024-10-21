Александр Лукашенко предложил построить скоростные линии к городам-спутникам Минска

Дорожную тему сегодня обсуждали у Президента. Шла речь и о развитии сети транспортных артерий, и о доступности городов-спутников.

Глава государства поручал сделать все, чтобы добираться из них в Минск и обратно было оперативно и просто. Здесь еще есть над чем работать. За последние пару лет сделано немало по обновлению магистралей и мостов, объемы работ растут. Это хорошо. Но Александр Лукашенко требует идти дальше, привести в порядок дороги между районными центрами и агрогородками. А еще люди должны понимать логику и планы дорожного апгрейда, чтобы обращений по этой теме было меньше. Что и как у нас будет с дорогами - расскажет Наталья Бреус.

Автомобильными дорогами Беларуси можно дважды обернуть землю по экватору и еще немного останется. В стране плотность сети таких трасс - одна из самых высоких в СНГ. Это чтобы понимать, за какое хозяйство отвечает правительство в целом и Минтранс в частности. Смотреть за такой вотчиной - задача не самая простая и не самая дешевая. Ну а недостатки - всегда на всеобщем обозрении, их видит каждый водитель.

Разговор о дорогах Александр Лукашенко начнет с городов-спутников. А точнее с того, как люди добираются в Минск из Дзержинска, Заславля, Логойска или Смолевичей и обратно.

Была задача - максимум час - а лучше быстрее. Ведь по задумке их развитие должно разгрузить столицу, чтобы в центре легче дышалось.

Я уже не единожды говорил, что перенаселение Минска - это не в пользу тех людей, которые живут в Минске. В том числе не в пользу тех, кто хочет приехать в Минск. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Глава государства привел в пример российскую столицу. По официальным данным, в Москве проживает около 13,1 млн человек. Однако реальное количество людей, единовременно проживающих в мегаполисе, составляет 15 млн человек. "Сплошные пробки, необходимость строительства в огромных масштабах развязок, дорог и так далее. Что приятного для человека жить в этой железобетонной "одежде", и кругом автомобили, автомобили, автомобили", - сказал Президент.

Сейчас в стране еще в работе масштабная госпрограмма "Дороги Беларуси". Но в 2025 году она завершается, и нужен будет новый план действий. Учитывая, что сразу делали ставку на надежную, удобную и скоростную транспортную инфраструктуру для себя и транзита, то осталось не так уж и много - если по глобали. Хотят еще, например, реконструировать дорогу от Гомеля до Бреста (М10) и завершить строительство трассы Минск - Полоцк - Витебск.

Крупные дороги мы построили, с областными центрами из Минска мы имеем хорошую связь. С Президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь из Москвы на запад. До Бреста по крайней мере. Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет - до Бреста и в обратном направлении на восток. Это, можно сказать, уже вопрос предрешенный. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

То есть Александр Лукашенко настраивает дорожников и правительство идти вглубь страны. Сделать так Президент обещал людям, бывая в разных уголках Беларуси и понимая, что дороги - важная составляющая комфорта жизни на селе.

За повышение привлекательности сельской жизни взялись не вчера. А Александр Лукашенко лично лоббировал решения, после которых так называемая неперспективность некоторых деревень может вообще кануть в лету. Просто хотелось, чтобы земля была в порядке - заброшенные участки и пустующие дома побыстрее находили хозяев. В итоге купить такой стало возможно за базовую.

Надо все-таки наших белорусов медленно разворачивать, подталкивать к тому, чтобы они в селах, неперспективных деревнях или хуторах, где угодно, покупали участки. Это все-таки почти полгектара участок. А есть много участков, где никогда люди не жили, но там можно построить жилье. И богатых людей достаточно, небогатых, но желающих построить жилье в деревне, чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год. Надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Дороги - это не только комфорт, но и большая экономика. А точнее говоря - ее кровеносная система. Хорошие транспортная инфраструктура требует затрат, но в итоге эти вложения окупаются сторицей. Объемы финансирования здесь растут не случайно.

Что еще важно Президенту? Люди должны знать планы по дорожному апгрейду - глядишь, в таком случае и обращений по теме станет меньше. Скорую дорожную помощь - в виде ямочного ремонта - никто не отменяет. Но в целом нужно повышать качество работ.

Критичных мостов в стране нет - но ежегодно стараются обновлять примерно сотню путепроводов. В основном для того, чтобы они выдерживали нарастающие нагрузки. На дорогах неплохо себя зарекомендовали бетонные покрытия - от него не отказываются - делать такие дороги будут. Ну а призыв к людям от профильных специалистов можно сформулировать просто - не нужно делать драмы из ситуации на дорогах. У Министерства есть план работы, и его стараются придерживаться.