Аллеи, бульвары и парки. Какие объекты в Минске названы в честь Дня народного единства

В Беларуси немало мест, которые напоминают о прошлом и о том, как важно смотреть в будущее с верой и решимостью.

Аллеи, бульвары и парки, названные в честь Дня народного единства, - не просто географические точки на карте.

Территория парка 16 га - это примерно как 22 футбольных поля. Здесь разместятся детские и спортивные площадки. Но главный объект - здесь возведут Национальный исторический музей. Если посмотреть на него с высоты птичьего полета, то он напомнит карту Беларуси.

Строить парк Народного единства начали еще в 2024 году на месте бывшего "Дримленда". Очистили территорию, подготовили - уже укладывают плитку. Все материалы, кстати, белорусских производителей.

Виталий Брагинец, производитель работ управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:

"Вторая очередь - это благоустройство нашей всей территории - включает в себя прокладку коммуникаций, освещения декоративного, стык дорожки, площадки. Благоустройство будет выполнено в форме областей нашей страны".

Закончить планируют в середине 2026-го. В помощь - студотряды. Объекту присвоили статус Всебелорусской молодежной стройки.

Пересечение улиц Кирова, Ленина, Ульяновской и стадиона "Динамо". Здесь находится бульвар 17 Верасня, появился в столице в 2021 году - тогда уже утвердили сам праздник. Улицы, переулки, проспекты, бульвары и площади - по всей стране таких элементов улично-дорожной сети в честь Дня народного единства насчитывается около двух сотен.

Дерево - символ жизни, роста, устойчивости и силы, олицетворяет связь между поколениями, а их корни - прочные основания и традиции. Такие аллеи в честь Дня народного единства высаживали по всей столице. Во Фрунзенском районе уже третий год растет сотня лип и рябин.

Алеся Савич, директор УП "Зеленстрой" Фрунзенского района г. Минска":

"Это новый микрорайон, который еще не видел такой зелени. Все-таки это символичная дата, День народного единства, и мы должны все вместе в едином таком силовом духе, порыве, благоустраивать наш город, быть плечом друг к другу, и хранить то, что у нас сегодня есть".

12 туй украсили и двор Территориального центра соцобслуживания населения Первомайского района. Назвали Аллея социального единства.