Андрей Богодель рассказал, кому и почему выгодно "оторвать" Россию от Китая

Сейчас идут переговоры по мирному регулированию в Украине. Президент США Дональд Трамп пытается вроде бы наладить контакты между Россией и Украиной, посадить за стол переговоров, прийти к компромиссу, остановить конфликт. Но, с другой стороны, увеличиваются бюджеты НАТО, военные бюджеты, готовится военная инфраструктура. Взять ту же Литву. Она берет займы, на перевооружение своей армии.

О чем это говорит, и неужели Прибалтику готовят как некий полигон на замену Украине, на этот вопрос порассуждал в "Актуальном интервью" замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Он думает, что, скорее, не на замену Украине, а совместно с Украиной. В данном случае четко видна "челночная" дипломатия. Сегодня американцы выступают в качестве арбитров, которые хотят примирить не только Россию с Украиной, но и Россию, Украину и Европу. Для этого есть целевые установки, однако не стоит рассчитывать, что они заинтересованы в том, чтобы погибало меньше русских и украинцев. Их американская и протестантская позиции, менталитет связаны с тем, что Америка - превыше всего, и ее нужно сделать великой. А если параллельно с этим делать еще великую Украину, Европу и Россию, то шансы стать самим великими значительно уменьшаются.

"О том, что Трамп говорил про сделки, он понимает, что сегодня основной противник - Китай. Для них сегодня основной противник находится в Индийском океане, в Азиатско-Тихоокеанский регионе. А Китай развивается. Недавно прошел IV пленум ЦК КПК 20-го созыва, где подтвердили дальнейший путь развития. К 2035 году они хотят построить социализм, к 2049 году - государство номер один светлого будущего желтых людей. Как-то так они это обозвали. Но мы понимаем, к чему это все, и США понимают: чтобы противостоять Китаю, нужно иметь ресурсы, деньги, союзников, которые не подведут при очередном маневре", - выразил мнение эксперт.

Андрей Богодель

Но Трамп явно не видит в Европе союзников, потому что не понимает либеральных демократов. Позиция, что "золотой миллиард" должен просто печатать деньги и ничего не делать, его не устраивает, поэтому он готовит дальний поход на Китай. "Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что для них остаются основными противниками Россия и Китай, и к 2029 году, а лучше к 2027-му нужно готовить вооруженные силы НАТО к войне. Если министр обороны Германии Борис Писториус говорит про 2029-й или 2030-й, то Гринкевич вообще сузил рамки до 2027 года", - отметил Андрей Богодель.

А ведь Алексус Гринкевич - человек, четко понимающий, что есть ближайшая задача, связанная с нанесением стратегического поражения России, а есть дальнейшая - нанесение стратегического поражения уже Китаю, который надо если не уничтожить, то поставить в зависимое положение, потому что КНР становится сверхдержавой. И, кажется, у них это получится.

"Сейчас европейские страны начинают спешить, потому что либеральная демократия прекрасно осознает: чтобы начать развиваться и выдвинуться туда, вместе быть на равных, нужно откуда-то взять деньги, а у них даже 200 млрд, которые заморожены, вернуть себе не получается. Значит, надо грабить. А кого? Они же привыкли грабить, потому что деньги сегодня ничем не подкреплены. Они отправили все свое производство в Азию (Пакистан, Южная Корея), где сегодня производятся танки и снаряды".

В Штатах же заявляют, что в стране необходимо создавать свою промышленность, делать их высокопромышленным государством, способным противостоять всем рискам, вызовам и угрозам. По словам замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси, слишком сильно напугал COVID-19 США, когда прервались многие логистические цепочки, а после потери некоторых они осознали, что не в состоянии обеспечить собственную национальную безопасность, поэтому и переходят к созданию великой Америки именно на своей территории. "Но в первую очередь нужно нанести стратегическое поражение России, но пока это не получается. Значит, как минимум, Россию надо оторвать от Китая. Обращу внимание, 28 пунктов мирного плана по Украине, которые вначале были представлены Трампу, - предмет для какого-то обсуждения, ведь там четко определены целевые установки. Там есть такой пункт - вернуть Россию в мировую экономику и в G7, то есть, чтобы опять стать G8. И это тоже попытка оторвать Россию от Китая", - пояснил собеседник.