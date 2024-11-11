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Андрей Бугров рассказал, какие планы есть по улучшению качества жизни граждан Беларуси и России

Двусторонние отношения Беларуси и России должны базироваться на прочном фундаменте. Это не раз подчеркивал Президент нашей страны.

Интеграционный путь Союзного государства насчитывает уже четверть века. Солидный возраст, есть что осмыслить и над чем задуматься. Сделано действительно достаточно много, но впереди еще больше амбициозных планов и задач, направленных на улучшение качества жизни граждан Беларуси и России. Подробности смотрите в интервью после "Панорамы".

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