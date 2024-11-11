3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Андрей Бугров рассказал, какие планы есть по улучшению качества жизни граждан Беларуси и России
Двусторонние отношения Беларуси и России должны базироваться на прочном фундаменте. Это не раз подчеркивал Президент нашей страны.
Интеграционный путь Союзного государства насчитывает уже четверть века. Солидный возраст, есть что осмыслить и над чем задуматься. Сделано действительно достаточно много, но впереди еще больше амбициозных планов и задач, направленных на улучшение качества жизни граждан Беларуси и России. Подробности смотрите в интервью после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" принимает Солигорск
Минздрав: госучреждения здравоохранения могут по желанию граждан оказывать платную медпомощь
"В Латвии страшно рожать" - по каким причинам жители страны отказываются иметь детей
"Я чувствую и дышу". Сильно пострадавшая при пожаре в витебском ТЦ женщина выписана из больницы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все