Анфимов отметил очень хороший уровень организации избирательной кампании в Беларуси

Избирательная кампания в Беларуси организована на очень хорошем уровне. Об этом заявил руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Леонид Анфимов, сообщает БЕЛТА.

"Исходя из той информации, которую мы получаем, избирательная кампания организована на очень хорошем уровне, в соответствии с действующим законодательством. Главная задача миссии - дать оценку соблюдения действующего законодательства по ходу проведения избирательной кампании, включая агитационный этап. Поэтому уровень подготовки и проведения избирательного процесса соответствует всем международным нормам и стандартам демократических выборов", - отметил Леонид Анфимов.

Миссия наблюдателей от СНГ начала работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря. Это 13-я миссия по наблюдению за выборами и референдумами в Беларуси и 130-я - на территории Содружества Независимых Государств.

Традиционно миссия наблюдателей от СНГ осуществляет свои функции строго в соответствии с белорусским законодательством, уважая суверенитет государства, объективно оценивая процесс подготовки и проведения избирательной кампании.