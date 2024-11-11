3.39 RUB
3.49 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Анфимов отметил очень хороший уровень организации избирательной кампании в Беларуси
Избирательная кампания в Беларуси организована на очень хорошем уровне. Об этом заявил руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Леонид Анфимов, сообщает БЕЛТА.
"Исходя из той информации, которую мы получаем, избирательная кампания организована на очень хорошем уровне, в соответствии с действующим законодательством. Главная задача миссии - дать оценку соблюдения действующего законодательства по ходу проведения избирательной кампании, включая агитационный этап. Поэтому уровень подготовки и проведения избирательного процесса соответствует всем международным нормам и стандартам демократических выборов", - отметил Леонид Анфимов.
Миссия наблюдателей от СНГ начала работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря. Это 13-я миссия по наблюдению за выборами и референдумами в Беларуси и 130-я - на территории Содружества Независимых Государств.
Традиционно миссия наблюдателей от СНГ осуществляет свои функции строго в соответствии с белорусским законодательством, уважая суверенитет государства, объективно оценивая процесс подготовки и проведения избирательной кампании.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Делятся как с обычной мамой" - как детям помогают ощутить семейную заботу
Какие инициативы реализует Беларусь во время председательства в ЕАЭС, рассказал Сергей Рачков
С чего начиналось АТН - рассказываем, какой путь прошло Агентство теленовостей за 30 лет
На роковом распутье - как Беларусь пыталась остановить Европу от скатывания к трагедии
В мире
Все
Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов
Словакия может остановить поставки электричества Украине в ответ на прекращение газового транзита
Бывший мэр Риги заговорил о возрождении нацизма в Германии
Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Регионы
Все
Происшествия
Все
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?
Ни подруг, ни театра. Минчанку обманула новая приятельница с сайта знакомств
Давка в индийском храме унесла жизни 6 человек