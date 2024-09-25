Беларусь представила гранатометный комплекс "Сапфир"

Создание гранатомета для белорусских оружейников было новым и сложным опытом. Калибры этого оружия в последние годы лишь росли. Все для того, чтобы эффективно бороться с "броней" противника. Но белорусы пересмотрели эту концепцию и создали 61-миллиметровое изделие. Компактное, но смертоносное. Главная задача при проектировании заключалась в том, чтобы его максимально адаптировать для использования в городских условиях. При этом гранатометом можно управлять дистанционно, например, делать засады.