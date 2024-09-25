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Беларусь представила гранатометный комплекс "Сапфир"
Беларусь представила на выставке "Адекс-2024" в Баку варианты адаптации гранатометного комплекса "Сапфир".
Как сообщили в Госкомвоенпроме, его особенность в наличии электронной системы управления пуском, программируемое взрывное устройство, а также боевые модули, оснащенные оптико-электронной системой.
Создание гранатомета для белорусских оружейников было новым и сложным опытом. Калибры этого оружия в последние годы лишь росли. Все для того, чтобы эффективно бороться с "броней" противника. Но белорусы пересмотрели эту концепцию и создали 61-миллиметровое изделие. Компактное, но смертоносное. Главная задача при проектировании заключалась в том, чтобы его максимально адаптировать для использования в городских условиях. При этом гранатометом можно управлять дистанционно, например, делать засады.
В состав гранатомета входит транспортно-пусковой контейнер с гранатой и автономное пусковое устройство. Дополнительно комплекс может оснащаться прибором управления огнем. Вся "начинка" полностью делается в Беларуси, закупаются только энергоносители.