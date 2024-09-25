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"Шапель" и "Дроноскоп" приняты на вооружение в Беларуси
Предприятия Госкомвоенпрома представили две новые разработки для борьбы с дронами. Это модели "Шапель" и "Дроноскоп", их создали в бюро "Радар".
Обнаружить и запеленговать сигнал беспилотников помогает разработка "Шапель". Устройство предназначено для использования группой военнослужащих на опорном пункте, автомобиле или бронетехнике. Приказом министра обороны модель уже принята на вооружение.
В новинках Госкомвоенпрома комплекс обнаружения и местоопределения мультикоптеров "Дроноскоп". Он выполнен на основе использования технологии нейросетей. Осуществляет отслеживание перемещения мультикоптеров на карте, производя дешифрацию их радиосигналов.
У границ Союзного государства наращивается военный потенциал
Последние годы вокруг Беларуси складывается непростая обстановка. У западных границ Союзного государства стремительно наращивается военный потенциал, усиливается присутствие коалиционных войск.
Уже сейчас в Польше и странах Балтии развернуты значительные по боевому и численному составу группировки войск, оснащенные современным вооружением и способные наносить высокоточные удары. Практически еженедельно фиксируются десятки вылетов разведывательной авиации стран НАТО.
В 2024 году зафиксировано 5 фактов нарушения западной воздушной границы. Об этом командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович рассказал 18 сентября во время встречи с коллегами.
Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Еженедельно мы фиксируем до 40 вылетов разведывательной авиации именно в рамках единой региональной системы ПВО. За этот неполный год мы зафиксировали более 1400 вылетов вдоль наших границ, в том числе легкомоторной авиации с территории Польши и стран Балтии. Также зафиксировали 5 нарушений госграниц Союзного государства. Поднимали наши дежурные экипажи по маршрутам, патрулировали, несли в особых случаях боевые дежурства. Это все в рамках адекватного реагирования на складывающуюся обстановку.
Стоит отметить, что представленные разработки интегрируются во все комплексные образцы радиоэлектронной борьбы и станцию помех, которые находятся на вооружении в Беларуси. Это унифицирует и упрощает использование разработок конструкторского бюро "Рарад".
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