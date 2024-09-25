"Шапель" и "Дроноскоп" приняты на вооружение в Беларуси

Предприятия Госкомвоенпрома представили две новые разработки для борьбы с дронами. Это модели "Шапель" и "Дроноскоп", их создали в бюро "Радар".

Обнаружить и запеленговать сигнал беспилотников помогает разработка "Шапель". Устройство предназначено для использования группой военнослужащих на опорном пункте, автомобиле или бронетехнике. Приказом министра обороны модель уже принята на вооружение.

В новинках Госкомвоенпрома комплекс обнаружения и местоопределения мультикоптеров "Дроноскоп". Он выполнен на основе использования технологии нейросетей. Осуществляет отслеживание перемещения мультикоптеров на карте, производя дешифрацию их радиосигналов.

У границ Союзного государства наращивается военный потенциал

Последние годы вокруг Беларуси складывается непростая обстановка. У западных границ Союзного государства стремительно наращивается военный потенциал, усиливается присутствие коалиционных войск.



Уже сейчас в Польше и странах Балтии развернуты значительные по боевому и численному составу группировки войск, оснащенные современным вооружением и способные наносить высокоточные удары. Практически еженедельно фиксируются десятки вылетов разведывательной авиации стран НАТО.



В 2024 году зафиксировано 5 фактов нарушения западной воздушной границы. Об этом командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович рассказал 18 сентября во время встречи с коллегами.

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Еженедельно мы фиксируем до 40 вылетов разведывательной авиации именно в рамках единой региональной системы ПВО. За этот неполный год мы зафиксировали более 1400 вылетов вдоль наших границ, в том числе легкомоторной авиации с территории Польши и стран Балтии. Также зафиксировали 5 нарушений госграниц Союзного государства. Поднимали наши дежурные экипажи по маршрутам, патрулировали, несли в особых случаях боевые дежурства. Это все в рамках адекватного реагирования на складывающуюся обстановку.