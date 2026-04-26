Автопробег "За единую Беларусь" к 40-летию аварии на ЧАЭС объединил почти 200 человек
К 40-летию аварии на ЧАЭС приурочен двухдневный патриотический автопробег "За единую Беларусь". Масштабная акция объединила почти 200 человек, чтобы почтить память героев-ликвидаторов.
26 апреля маршрут построен в Гомельскую область. Торжественное закрытие символично состоялось в городе Турове, там же участники посетили и знаковые места.
Ирина Герман, член РОО "Патриоты Беларуси":
"Сегодня мы в Житковичах, несмотря на погоду, у нас настроение очень хорошее. Мы посещаем очень много памятных мест, оцифровываем памятники, чтобы люди помнили, наши дети, придя на памятное место, по цифровой табличке могли изучить историю, все помнить. Настроение отличное, везде принимают с душой, с открытым, чистым сердцем, все просто замечательно".
Также в ходе второго дня в деревнях Погост и Борки участники возложили цветы у памятника землякам - жертвам Великой Отечественной войны.