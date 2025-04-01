Айтишник и врач - как сложилась судьба победителей шоу "Я знаю"

Несколько лет назад Михаил Машкарев стал победителем четвертого сезона шоу "Я знаю" среди одиннадцатиклассников. А сегодня он уже учится в одном из самых престижных вузов Беларуси и, более того, заканчивает обучение в БГМУ.

Михаил Машкарев, студент 4 курса лечебного факультета БГМУ:

"Я уже на четвертом курсе, и учиться мне нравится. Если ты, как врач, хочешь приносить пользу людям, то должен изучать новейшие методы лечения. Сейчас я сам склоняюсь к терапевтической специальности, а конкретно к кардиологии, ведь сердце - важный орган в теле человека".

Поступить молодому человеку помогли глубокие знания по химии и биологии, а также личный пример. Бабушка Миши - акушер-гинеколог. Михаил хочет помогать людям, а для этого мало много знать, нужно многое и уметь.

Сам четверокурсник сказал, что главное - это сострадать людям и выстроить доверие, чтобы пациент охотнее рассказал о жалобах, ведь от полноты собранного анмнеза зависит постановка диагноза.

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И хоть вместо школьной формы на студенте уже давно надет белый халат, он вспомнил о проекте с удовольствием: "Было довольно интересно. После него стал чувствовать себя немного уверенней. Уверенность появилась в том, что я что-то знаю, и знаю немало. А еще стало довольно хорошее отношение ко мне от всех родственников".

Евгений Емельяненко - надежда Беларуси в IT-сфере

Евгения Емельяненко стали называть надеждой в сфере информационных технологий. Он супер-эрудит, который покорил сердца зрителей в третьем сезоне проекта. Молодой человек еще в школе решил, не пойти ли ему в IT? И не пошел, а побежал двигать прогресс.

"Айтишник - это человек, который всегда в работе, при этом он от этой работы получает удовольствие. Без IT сейчас довольно трудно обойтись, потому что технологии развиваются семимильными шагами. Не так давно казалось, что нейросети - выдумка фантастов. А сейчас появилось столько их разновидностей, что они уже плотно вошли в наше сознание, в общество. Без них сложно представить работу. Я думаю, что IT будет и дальше развиваться и предлагать какие-то новые инновационные решения, которые будут упрощать жизнь общества", - поделился мнением студент 2 курса факультета компьютерных систем и сетей БГУИР Евгений Емельяненко.

Вчера он еще был школьником, а сегодня - звезда факультета. В его ноутбуке хранится не только последняя лабораторная работа, но и план по захвату отрасли, который, как обещает Евгений, сделает жизнь проще.

Евгений Емельяненко:

"Я выбираю себе тему, связанную с той областью, которая мне интересна. Например, кино, футбол или авиаперевозки. Моя первая курсовая работа была сфокусирована именно на этом. Я разрабатывал аналог Aviasales - это программа, которая позволяет бронировать онлайн билеты на самолет.

Евгений Емельяненко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a36cd2b-5cfd-402b-8d40-64e3760e02a6/conversions/7345433a-da59-476a-ba5e-a819082fa1ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a36cd2b-5cfd-402b-8d40-64e3760e02a6/conversions/7345433a-da59-476a-ba5e-a819082fa1ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a36cd2b-5cfd-402b-8d40-64e3760e02a6/conversions/7345433a-da59-476a-ba5e-a819082fa1ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a36cd2b-5cfd-402b-8d40-64e3760e02a6/conversions/7345433a-da59-476a-ba5e-a819082fa1ff-xl-___webp_1920.webp 1920w Евгений Емельяненко