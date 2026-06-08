В Большом театре Беларуси показали обновленный балет "Баядерка"

В Большом театре Беларуси в самом разгаре "Балетное лето". В афише уже прозвучала главная премьера - "Баядерка". Над постановкой работала большая творческая группа.

Большой театр решил показать его именно так как задумывал Мариус Петипа в далеком 1877 году. В своей редакции главный балетмейстер театра вернул в спектакль финальный акт, что является хореографической редкостью. Вместо привычного конца в "Царстве теней" минская сцена содрогнется от "Гнева богов".

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России, балетмейстер-постановщик балета "Баядерка":

"Важен был этот финал, мне важна была конкретность. В предыдущей версии непонятно было, чем заканчивается история: все уходило в некий дым, туман. И одна из главных героинь, Гамзатти, просто исчезала из поля зрения самой истории".

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России, балетмейстер-постановщик балета "Баядерка" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c4c407-6506-4a1a-a267-d6364377f202/conversions/a5b02895-f2c0-48e7-82c6-e6daf11ed2c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c4c407-6506-4a1a-a267-d6364377f202/conversions/a5b02895-f2c0-48e7-82c6-e6daf11ed2c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c4c407-6506-4a1a-a267-d6364377f202/conversions/a5b02895-f2c0-48e7-82c6-e6daf11ed2c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92c4c407-6506-4a1a-a267-d6364377f202/conversions/a5b02895-f2c0-48e7-82c6-e6daf11ed2c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Менять хореографию в знаменитом акте "Тени", когда навсегда прощаются влюбленные, Игорь Колб не стал. Именно эта часть балета когда-то сделала Петипа бессмертным. Однако маэстро все же добавил от себя немного духа Востока.

"Введены смысловые персонажи, перемещен смысл: если во всех версиях партии Золотого божка исполняются лишь фрагментарно, без какой-то смысловой нагрузки, то мне показалось очень верным и правильным, когда сама сценографическая часть Золотого божка как некая душа оживает для того, чтобы совершить то самое наказание, нарушение клятвы. Также введен небольшой комический персонаж - негритенок, который разбавляет и двигает историю. Сделана заново вся балетная хореографическая часть первого акта", - отметил Игорь Колб.

Специально для обновленной "Баядерки" придумали и новое художественное решение: в этот раз создатели вдохновились эстетикой "Болливуда" - яркой кинематографической империи Индии.

Несмотря на то, что балетные постановки любят легкие декорации, чтобы ничего не отвлекало от его величества танца, команда Большого театра не побоялась экспериментов: перед зрителем появятся яркие элементы и даже новые места действий.

"Вдохновлялась я непосредственно культурой Индии в "Болливуде", которая отражена удивительной резьбой индийских храмов, костюмами и, как я уже говорила, невероятным количеством драгоценных камней, украшениями. То есть Индия совершенно другая страна, в отличие от Беларуси. И для того чтобы выразить это максимально полно, нужно было обратиться к большому количеству материалов", - рассказала главный художник Большого театра Беларуси, художник-постановщик балета Баядерка" Любовь Сидельникова.

главный художник Большого театра Беларуси, художник-постановщик балета Баядерка" Любовь Сидельникова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6c3d14-a31f-4e27-afc1-d5b4ec8b7421/conversions/ae565568-aab2-4380-bad0-08e2969a1549-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6c3d14-a31f-4e27-afc1-d5b4ec8b7421/conversions/ae565568-aab2-4380-bad0-08e2969a1549-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6c3d14-a31f-4e27-afc1-d5b4ec8b7421/conversions/ae565568-aab2-4380-bad0-08e2969a1549-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a6c3d14-a31f-4e27-afc1-d5b4ec8b7421/conversions/ae565568-aab2-4380-bad0-08e2969a1549-xl-___webp_1920.webp 1920w

На сегодняшний день в спектакле занято 2 состава актеров. Большой театр Беларуси сделал ставку на молодых: на сцене дебютанты сразу с мировым шедевром. За последние 4 года труппа Большого омолодилась на 90 %.

"Безусловно, всегда при подготовке премьеры определяются три или четыре состава, и многие из артистов уже появятся в процессе репетиции и в следующем сезоне, поэтому все будет постепенно", - поделился художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Башкортостана, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик балета "Баядерка" Артем Макаров.

художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Башкортостана, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик балета "Баядерка" Артем Макаров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7517a131-7c91-474b-99a0-435f550bffb9/conversions/f8017ea8-2b8b-4270-a968-2fcdf659c829-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7517a131-7c91-474b-99a0-435f550bffb9/conversions/f8017ea8-2b8b-4270-a968-2fcdf659c829-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7517a131-7c91-474b-99a0-435f550bffb9/conversions/f8017ea8-2b8b-4270-a968-2fcdf659c829-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7517a131-7c91-474b-99a0-435f550bffb9/conversions/f8017ea8-2b8b-4270-a968-2fcdf659c829-xl-___webp_1920.webp 1920w