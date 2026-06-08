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В Большом театре Беларуси показали обновленный балет "Баядерка"
В Большом театре Беларуси в самом разгаре "Балетное лето". В афише уже прозвучала главная премьера - "Баядерка". Над постановкой работала большая творческая группа.
Большой театр решил показать его именно так как задумывал Мариус Петипа в далеком 1877 году. В своей редакции главный балетмейстер театра вернул в спектакль финальный акт, что является хореографической редкостью. Вместо привычного конца в "Царстве теней" минская сцена содрогнется от "Гнева богов".
Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России, балетмейстер-постановщик балета "Баядерка":
"Важен был этот финал, мне важна была конкретность. В предыдущей версии непонятно было, чем заканчивается история: все уходило в некий дым, туман. И одна из главных героинь, Гамзатти, просто исчезала из поля зрения самой истории".
Менять хореографию в знаменитом акте "Тени", когда навсегда прощаются влюбленные, Игорь Колб не стал. Именно эта часть балета когда-то сделала Петипа бессмертным. Однако маэстро все же добавил от себя немного духа Востока.
"Введены смысловые персонажи, перемещен смысл: если во всех версиях партии Золотого божка исполняются лишь фрагментарно, без какой-то смысловой нагрузки, то мне показалось очень верным и правильным, когда сама сценографическая часть Золотого божка как некая душа оживает для того, чтобы совершить то самое наказание, нарушение клятвы. Также введен небольшой комический персонаж - негритенок, который разбавляет и двигает историю. Сделана заново вся балетная хореографическая часть первого акта", - отметил Игорь Колб.
Специально для обновленной "Баядерки" придумали и новое художественное решение: в этот раз создатели вдохновились эстетикой "Болливуда" - яркой кинематографической империи Индии.
Несмотря на то, что балетные постановки любят легкие декорации, чтобы ничего не отвлекало от его величества танца, команда Большого театра не побоялась экспериментов: перед зрителем появятся яркие элементы и даже новые места действий.
"Вдохновлялась я непосредственно культурой Индии в "Болливуде", которая отражена удивительной резьбой индийских храмов, костюмами и, как я уже говорила, невероятным количеством драгоценных камней, украшениями. То есть Индия совершенно другая страна, в отличие от Беларуси. И для того чтобы выразить это максимально полно, нужно было обратиться к большому количеству материалов", - рассказала главный художник Большого театра Беларуси, художник-постановщик балета Баядерка" Любовь Сидельникова.
На сегодняшний день в спектакле занято 2 состава актеров. Большой театр Беларуси сделал ставку на молодых: на сцене дебютанты сразу с мировым шедевром. За последние 4 года труппа Большого омолодилась на 90 %.
"Безусловно, всегда при подготовке премьеры определяются три или четыре состава, и многие из артистов уже появятся в процессе репетиции и в следующем сезоне, поэтому все будет постепенно", - поделился художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Башкортостана, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик балета "Баядерка" Артем Макаров.
И это не все, чем будет покорять Большой театр этим летом: фестиваль на пуантах будет танцевать до 14 июня. Занавес Большого поднимется для Стамбульского государственного театра оперы и балета и его "Лебединого озера". Также в гостях будет вьетнамский оркестр "Хо Гыом". Следом - гала-концерт, посвященный легенде белорусской сцены - Людмиле Бржозовской. К слову, это будет первый бенефисный вечер в память о народной артистке Беларуси.