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Вильям Фариньяс: Александр Лукашенко мужественный благодаря силе своих идей
Беларусь и Венесуэла поддерживают стратегические партнерские отношения, основанные на доверительных отношениях. Член политического совета Единой социалистической партии Венесуэлы, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Вильям Фариньяс в "Актуальном интервью" дал собственную оценку отношениям между странами.
Отношения между Беларусью и Венесуэлой активизировались благодаря двум знаковым фигурам 21 века - экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу и Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Они вдвоем помогли венесуэльцам открыть для себя Беларусь и узнать, насколько интересна белорусская нация, страна и правительство.
"Мы переживаем цивилизационный кризис, и в моменты бурь и тьмы всегда есть огни, освещающие будущее. Эти огни исходят от идей и людей. Я верю, что белорусский народ и правительство сыграют важную роль в улучшении мира. Государство - высшая форма цивилизационной организации. Есть государство, ответственное за свой народ, его благополучие, экономику, органичную жизнь и международные отношения. Беларусь делает многое для улучшения мира. Мы верим, что белорусская нация сыграет важную роль на перепутье этого времени", - выразил мнение гость интервью.
По словам Вильяма Фариньяса, сегодня от людей требуется огромная смелость, а не оружие, ведь безопасность - защита, оборона. Защита жизни, окружающей среды, деревьев, воды, животных. "Мужество людей измеряется не количеством оружия, а силой и твердостью их идей, - подчеркнул он. - Я вижу то, что увидел в Беларуси Уго Чавес, и то, что он увидел в Александре Лукашенко. Я говорю Президенту Беларуси: "Продолжайте, господин Президент. Вы мужественный благодаря силе ваших идей, твердости в руководстве этим народом и открытии окон в мир. Я уверен, что скоро в Беларусь приедут миллионы людей".
Главное фото: president.gov.by