Вильям Фариньяс: Александр Лукашенко мужественный благодаря силе своих идей

Беларусь и Венесуэла поддерживают стратегические партнерские отношения, основанные на доверительных отношениях. Член политического совета Единой социалистической партии Венесуэлы, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Вильям Фариньяс в "Актуальном интервью" дал собственную оценку отношениям между странами.

Отношения между Беларусью и Венесуэлой активизировались благодаря двум знаковым фигурам 21 века - экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу и Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Они вдвоем помогли венесуэльцам открыть для себя Беларусь и узнать, насколько интересна белорусская нация, страна и правительство.

Вильям Фариньяс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41529b5f-b8f6-465b-a779-ed9810565a24/conversions/d8e5e523-bf48-4262-ae92-80063f12b327-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41529b5f-b8f6-465b-a779-ed9810565a24/conversions/d8e5e523-bf48-4262-ae92-80063f12b327-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41529b5f-b8f6-465b-a779-ed9810565a24/conversions/d8e5e523-bf48-4262-ae92-80063f12b327-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41529b5f-b8f6-465b-a779-ed9810565a24/conversions/d8e5e523-bf48-4262-ae92-80063f12b327-xl-___webp_1920.webp 1920w Вильям Фариньяс

"Мы переживаем цивилизационный кризис, и в моменты бурь и тьмы всегда есть огни, освещающие будущее. Эти огни исходят от идей и людей. Я верю, что белорусский народ и правительство сыграют важную роль в улучшении мира. Государство - высшая форма цивилизационной организации. Есть государство, ответственное за свой народ, его благополучие, экономику, органичную жизнь и международные отношения. Беларусь делает многое для улучшения мира. Мы верим, что белорусская нация сыграет важную роль на перепутье этого времени", - выразил мнение гость интервью.

По словам Вильяма Фариньяса, сегодня от людей требуется огромная смелость, а не оружие, ведь безопасность - защита, оборона. Защита жизни, окружающей среды, деревьев, воды, животных. "Мужество людей измеряется не количеством оружия, а силой и твердостью их идей, - подчеркнул он. - Я вижу то, что увидел в Беларуси Уго Чавес, и то, что он увидел в Александре Лукашенко. Я говорю Президенту Беларуси: "Продолжайте, господин Президент. Вы мужественный благодаря силе ваших идей, твердости в руководстве этим народом и открытии окон в мир. Я уверен, что скоро в Беларусь приедут миллионы людей".