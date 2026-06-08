Газон подстригли, машину поцарапали: что делать автовладельцам и кто ответит за ущерб

Летняя стрижка уличного газона проходит по специальным правилам и с акцентом на безопасность. Однако в начале сезона нередко бывает, что во время покоса коммунальные службы случайным образом повреждают припаркованные автомобили во дворах и на парковках.

Чтобы получить компенсацию, важно правильно зафиксировать инцидент. Необходимо обратиться в правоохранительные органы, сотрудники милиции составят протокол и выявят нарушителей.

Юрий Юдин, начальник участка УП "Зеленстрой Первомайского района Минска":

"В основном обкашиваются каркасные улицы, их стараемся выкашивать по несколько раз в месяц, также придомовые территории, озелененные территории вдоль домов. Большие площади составляют канал Слепянской водной системы, лесопарк Зеленый Луг, Шугаевское болото".

начальник участка УП "Зеленстрой Первомайского района Минска" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c987cbbb-ba37-4032-8547-7b22df5df473/conversions/ab7f6566-10da-4171-b0e2-777af9361917-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c987cbbb-ba37-4032-8547-7b22df5df473/conversions/ab7f6566-10da-4171-b0e2-777af9361917-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c987cbbb-ba37-4032-8547-7b22df5df473/conversions/ab7f6566-10da-4171-b0e2-777af9361917-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c987cbbb-ba37-4032-8547-7b22df5df473/conversions/ab7f6566-10da-4171-b0e2-777af9361917-xl-___webp_1920.webp 1920w