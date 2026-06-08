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Газон подстригли, машину поцарапали: что делать автовладельцам и кто ответит за ущерб
Летняя стрижка уличного газона проходит по специальным правилам и с акцентом на безопасность. Однако в начале сезона нередко бывает, что во время покоса коммунальные службы случайным образом повреждают припаркованные автомобили во дворах и на парковках.
Чтобы получить компенсацию, важно правильно зафиксировать инцидент. Необходимо обратиться в правоохранительные органы, сотрудники милиции составят протокол и выявят нарушителей.
Юрий Юдин, начальник участка УП "Зеленстрой Первомайского района Минска":
"В основном обкашиваются каркасные улицы, их стараемся выкашивать по несколько раз в месяц, также придомовые территории, озелененные территории вдоль домов. Большие площади составляют канал Слепянской водной системы, лесопарк Зеленый Луг, Шугаевское болото".
В Минском городском жилищном хозяйстве добавили, что ЖЭУ страхуют свою ответственность перед третьими лицами. Этот полис покрывает ущерб, случайно нанесенный чужому имуществу во время покоса травы.