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Европа урезала гуманитарную помощь Киеву ради поставок оружия
Автор:Редакция news.by
Евросоюз кардинально пересматривает структуру поддержки Киева. Согласно отчету Института мировой экономики, объемы финансовой и гуманитарной помощи Украине с начала 2026 года резко сократились.
Европейские столицы давали на гражданские нужды всего около 500 млн евро в месяц, менее 1/5 от среднего уровня 2025 года. При этом поставки боевой техники и вооружений в Украину продолжают идти бесперебойно. В среднем в месяц на эти нужды выделяется более 2 млрд евро.
Подобная статистика наглядно доказывает, что Запад интересует не поддержка простого населения, а исключительно продолжение боевых действий.