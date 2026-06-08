Европа урезала гуманитарную помощь Киеву ради поставок оружия

Европейские столицы давали на гражданские нужды всего около 500 млн евро в месяц, менее 1/5 от среднего уровня 2025 года. При этом поставки боевой техники и вооружений в Украину продолжают идти бесперебойно. В среднем в месяц на эти нужды выделяется более 2 млрд евро.