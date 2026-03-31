Ажиотаж на заправках объяснили в "Белоруснефти"

Объем продаж топлива на АЗС компании значительно возрос за последнее время. Эту тенденцию в компании разъясняют, ссылаясь на несколько факторов. К примеру, только по западному приграничью продажи выросли примерно на 20 % относительно аналогичного периода 2025-го.

На отдельных АЗС реализовали в 2-3 раза больше топлива. Вместе с тем причину сложившейся ситуации в "Белоруснефти" видят не только в скачке цен на топливо в ряде соседних стран. В целом для весны традиционно увеличение транзита и общего потока машин.

Как подчеркнул начальник отдела реализации нефтепродуктов и оптовой торговли управления обеспечения углеводородным сырьем и реализации продукции ЦА Арсений Шумель, такой ажиотаж нестабилен: всплески сменяются снижением реализации до обычного уровня.

"Сказываются и ограничительные меры со стороны европейских государств, в то время как "Белоруснефть" открыта для своих клиентов. Опережение реализации в приграничье составляет до 15 % относительно других объектов. Конечно, для предприятий, входящих в состав "Белоруснефти" и осуществляющих продажу топлива, это дополнительные продажи. При этом мы, безусловно, готовы к такому увеличению реализации - дополнительные тонна-две реализации на объекте в сутки легко обеспечиваются и сформированной логистикой доставки нефтепродуктов, и выстроенной системой приобретения и поставки топлива с белорусских НПЗ", - рассказал он.

Интерес граждан соседних стран к белорусскому топливу понятен: стоимость, к примеру, бензина АИ-95, АИ-98 и дизтоплива в Беларуси ниже, чем аналогичные позиции в Польше более чем вдвое. "95-й бензин у нас дешевле примерно в 2,2 раза, дизтопливо - в 2,5. Если посмотреть ситуацию трехнедельной давности, то тогда эта разница составляла 1,7-1,8 раза. Дешевле у нас и газ - продукт высокого качества нашего Белорусского газоперерабатывающего завода. Разница в 2,2 раза тоже весьма существенна", - пояснил Арсений Шумель.

В компании также акцентировали, что качество топлива белорусских заводов - "Нафтан" и Мозырский НПЗ - высокого уровня, оно не уступает реализуемому в странах Западной Европы.