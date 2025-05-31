"Беги или умри" - новая волна опасных детских игр на дорогах

В преддверии школьных каникул специалисты обращают внимание взрослых на безопасность детей. В одном из дворов Минска на видео попал момент, как ребенок перед машиной перебегает дорогу. Ролик завирусился в соцсети и поднял волну: не очередная ли это опасная игра среди школьников, которая имеет место сейчас в России?

Один из дворов российского Альметьевска. Девочка выбежала на дорогу и попала под колеса автомобиля. Все случилось молниеносно, водитель не успел среагировать. На видео видно, как ребенок сначала спрятался, а затем внезапно выбежал из-за припаркованных машин. Девочку передали медикам. Этот случай - тревожный сигнал и для родителей, и для водителей. Со слов местных жителей, дети играют в игру "Беги или умри". Суть в том, что нужно перебежать дорогу максимально близко перед автомобилем. Проигравшим считается тот, кто угодил под колеса.

Артем Папковский, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

"В первый раз с подобными действиями я столкнулся еще в 2012 году, будучи практикантом и стажером адвоката. А именно довольно известное в то время дело с ребенком и Porsche Cayenne на территории школы, после которого в Минске вокруг всех школ поставили заборы".

Игра или невнимательность?

Двор в минском микрорайоне Серебрянка. Первоклассник также в непосредственной близости от автомобиля перебегает дорогу. Видео разлетелось по соцсетям. Милиция и ГАИ сразу нашли ребят с этого ролика. Ими оказались учащиеся первого класса средней школы № 123. Мальчишке, можно сказать, повезло в отличие от девочки из российского Альметьевска. Понимая всю опасность подобных развлечений, с детьми уже работает милиция, в частности, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Владимир Арестович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РУВД г. Минска:

"В инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского района находятся материалы дела по факту нарушения ПДД малолетним, изучаются условия проживания. Затребовались характеризующие материалы, в соответствии с чем действие ребенка уже квалифицировано как нарушение правил дорожного движения, поэтому мы рассматриваем вопрос о привлечении родителей к ответственности. В совокупности после изучения данных материалов будет дана правовая оценка действиям родителям, т. е. выполнили они свои обязанности, либо не выполнили".

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Пообщавшись с ребятами и изучив случай, произошедший в минском дворе, сотрудники милиции говорят, что здесь имела место детская неосторожность. Детвора и не планировала поддержать опасную игру.

Павел Ангарьян, начальник отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска:

"Со своей стороны хотел бы отметить, что пример размещенного в сети Интернет ролика не является некой обусловленной игрой между детьми. У нас такой проблемы не существует. Это элементарно банальная детская невнимательность при выходе на проезжую часть перед движущимся автомобилем".

Такая ситуация может произойти в любом дворе. И они, к сожалению, происходят. А предотвратить их могут только взрослые. С одной стороны, родители, которые будут рассказывать детям о правилах дорожного движения. С другой стороны, водители, которые будут более внимательными на дорогах, в особенности на пешеходных переходах возле школ и во дворах.

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Правила безопасного поведения на каникулах

И милиция, и сотрудники ГАИ поговорили с детьми, которые стали невольными героями ролика, напомнили и другим школьникам о правилах безопасности. Об них не устают говорить и люди в погонах, и учителя. С 25 мая в стране проходит масштабная акция "Внимание - дети", направленная на предотвращение ДТП с участием детей. Водителям необходимо снижать скорость и включать ближний свет фар.

Артем Папковский, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

"Сложный вопрос в ПДД - это опасности для движения, и когда они возникают. Если вы понимаете, что ребенок приближается к траектории вашего движения, вы должны принять все меры для того, чтобы обеспечить безопасность своего дальнейшего движения. Вы не можете за ребенка предсказать, как он будет действовать".