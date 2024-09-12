Беларусь и Китай развивают военное сотрудничество

Представители Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая - с визитом в Научно-исследовательском институте Вооруженных Сил Беларуси.



Гостей познакомили с деятельностью учреждения, организовали выставку основных результатов исследований. Институт - относительно молодая организация - в 2022 году отметил 20-летие. Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы стать востребованным не только внутри страны, но и за рубежом.

Руслан Грушко, начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси: "Наука не имеет границ. Нам важно обмениваться мыслями, опытом, знаниями, которые существуют. Посмотреть, что думают по наиболее злободневным вопросам международной повестки дня китайские коллеги, как развивается их наука, в каком направлении. Мы осуществляем плановую работу по международному сотрудничеству с нашими китайскими партнерами".