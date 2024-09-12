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Беларусь и Китай развивают военное сотрудничество
Представители Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая - с визитом в Научно-исследовательском институте Вооруженных Сил Беларуси.
Гостей познакомили с деятельностью учреждения, организовали выставку основных результатов исследований. Институт - относительно молодая организация - в 2022 году отметил 20-летие. Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы стать востребованным не только внутри страны, но и за рубежом.
Руслан Грушко, начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси: "Наука не имеет границ. Нам важно обмениваться мыслями, опытом, знаниями, которые существуют. Посмотреть, что думают по наиболее злободневным вопросам международной повестки дня китайские коллеги, как развивается их наука, в каком направлении. Мы осуществляем плановую работу по международному сотрудничеству с нашими китайскими партнерами".
Что касается актуальности темы военного сотрудничества: от того, насколько теория военной науки соответствует национальным интересам, учитывает современные вызовы и угрозы, зависит не только эффективность применения войск в боевых условиях, но и в целом развитие и строительство Вооруженных Сил.
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