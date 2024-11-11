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Беларусь, как транзитная страна, очень важна для Казахстана - Жаксылыков
Беларусь и Казахстан объединяет выгодное географическое положение, страны находятся буквально в центре континентов. Какое преимущество это дает, в программе "Актуальное интервью" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков.
По словам дипломата, Беларусь и Казахстан находятся на двух концах внутриконтинентальной дуги. "Казахстан - это ворота в Азию, ворота в Китай. Для нас Беларусь - это ворота в Европу, потому что большая часть нашего экспорта в Европу железнодорожным и автомобильным транспортом проходит через территорию Беларуси. Поэтому для нас Беларусь, как транзитная страна, очень важна, так же, как и Казахстан для Беларуси", - сказал посол.
Тимур Жаксылыков:
"У нас большие планы по наращиванию транзитного потенциала Казахстана. В стране реализуется много проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры: железнодорожной, автомобильной, инфраструктуры морских портов. И я думаю, что все это приведет к значительному увеличению нашего потенциала, увеличению торговли и новым проектам логистики в том числе".
Недавно во время визита казахстанского премьера Олжаса Бектенова в Беларусь прозвучало предложение провести I Форум регионов Беларуси и Казахстана. Комментируя эту идею, посол сказал, что относится к этому очень позитивно. "У Казахстана уже есть опыт создания и развития Форума регионов с сопредельными странами. У нас давно существует такой форум с Россией, есть форум с Узбекистаном, с Китаем. Это приграничные наши страны, - рассказал дипломат. - Беларусь - очень важный наш партнер, хотя мы и не граничим, поэтому я думаю, что сотрудничество регионов между собой - это новый взгляд и новый импульс к нашему развитию дальнейшего нашего двустороннего сотрудничества. Прямые связи между регионами позволят увеличить и товарооборот, инвестиционное сотрудничество, туризм и, в конце концов, лучше узнать друг друга".
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