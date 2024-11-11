Беларусь, как транзитная страна, очень важна для Казахстана - Жаксылыков

Беларусь и Казахстан объединяет выгодное географическое положение, страны находятся буквально в центре континентов. Какое преимущество это дает, в программе "Актуальное интервью" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков.

По словам дипломата, Беларусь и Казахстан находятся на двух концах внутриконтинентальной дуги. "Казахстан - это ворота в Азию, ворота в Китай. Для нас Беларусь - это ворота в Европу, потому что большая часть нашего экспорта в Европу железнодорожным и автомобильным транспортом проходит через территорию Беларуси. Поэтому для нас Беларусь, как транзитная страна, очень важна, так же, как и Казахстан для Беларуси", - сказал посол.

Тимур Жаксылыков:

"У нас большие планы по наращиванию транзитного потенциала Казахстана. В стране реализуется много проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры: железнодорожной, автомобильной, инфраструктуры морских портов. И я думаю, что все это приведет к значительному увеличению нашего потенциала, увеличению торговли и новым проектам логистики в том числе".