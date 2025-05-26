Беларусь укрепляет продовольственную безопасность и экспортный потенциал. План ярового сева перевыполнен. Культуры посеяны на площади 2 млн 336 тыс. гектаров. Также перевыполнен план сева кукурузы. Здесь площадь 1 млн 255 тыс. гектаров. На зерно посеяно 395 тысяч гектаров кукурузы (это 111 % плана). Что касается овощей, здесь план сева выполнен на 115 %. Особое значение придается луку. Он уже занимает 93 % отведенных площадей. Посеяно также 93 % проса и 79 % гречихи.