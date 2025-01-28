Беларусь вышла из соглашения с Украиной о взаимном признании лицензий на строительную деятельность

Беларусь прекратила действие соглашения между правительством Беларуси и правительством Украины о взаимном признании государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными центрами Беларуси и Украины. Это обусловлено постановлением Совета Министров от 24 января 2025 года № 43, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

В документе говорится о том, что на основании статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года и статьи 44 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года № 421-З "О международных договорах Республики Беларусь" Совет Министров Беларуси постановляет прекратить действие соглашения между правительствами Беларуси и Украины о взаимном признании государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными центрами Республики Беларусь и Украины, подписанного в Киеве 17 мая 1996 года.

Также постановлением признается утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 1995 года № 628 "О заключении Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о взаимном признании государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными центрами Республики Беларусь и Украины", с момента прекращения действия соглашения.

Совмин поручил Министерству иностранных дел направить уведомление о прекращении действия соглашения.